Театр Качалова передал грузовой КАМАЗ в Лисичанск

Художественный руководитель - директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.Качалова Александр Славутский передал ключи от грузового КАМАЗа для нужд жителей Лисичанска.

«Этот КАМАЗ нам подарил Рустам Минниханов, когда мы открылись после реставрации. Мы его берегли. По существу он новый, прошел только обкатку. Мы рады, что Рустам Нургалиевич поддержал идею передать этот КАМАЗ администрации Лисичанска, чтобы он приносил пользу людям», – отметил Славутский.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Ключи от КАМАЗа принял вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, уже завтра он отправится в Лисичанск.

Варакин рассказал, что эта машина будет помогать в обслуживании гуманитарных центров — помогать более 37 тыс. жителей Лисичанска.