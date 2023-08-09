Театр Качалова начнет новый, 233-й сезон open-air-концертом во дворе Присутственных мест

Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова откроет новый, 233-й сезон бесплатным open-air-концертом во дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Полуторачасовой проект наполнят песни, стихи и танцы, которые исполнят актеры и музыканты театра. Стать его зрителем можно будет бесплатно 12 августа с 17 часов.

«15 августа мы официально открываем новый театральный сезон на сцене нашего театра, а 12-го приглашаем зрителей на концерт, посвященный этому событию. Несколько лет назад, к слову, у нас в подобном формате опен-эйр проходило закрытие сезона, на улице Баумана перед театром. И прошло оно очень успешно», – прокомментировали «Татар-информу» предстоящий open-air «Качаловцы в Кремле» в театре.

Среди участников театрального концерта 12 августа будут, например, народные артисты РТ Илья Славутский и Елена Ряшина, заслуженные артисты РТ Эльза Фардеева и Алексей Захаров, артисты Павел Лазарев, Александр Малинин, инструментальная группа театра.

«Остальные артисты-качаловцы тоже будут присутствовать на концерте, открывающем наш 233-й сезон, но в качестве зрителей. В этот вечер, к слову, мы проведем викторину среди зрителей концерта с розыгрышем пригласительных билетов в наш театр», – подчеркнули в театре имени Качалова.

В настоящее время, до начала нового театрального сезона, как сообщается на официальном сайте театра, в его здании завершается ремонт гримерных комнат и закулисных коридоров.