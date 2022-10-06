Театр Качалова к 130-летию Цветаевой выпустит фильм о спектакле по стихам поэтессы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский академический русский Большой драматический театр имени Качалова к 130-летию поэтессы Марины Цветаевой разместит в своих соцсетях фильм о моноспектакле из своего репертуара «Последний день». Постановка основана на стихах Цветаевой и с успехом идет уже 10 лет (премьера состоялась в декабре 2012 года). 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой исполнится 8 октября.

«В этот день на малой сцене нашего театра снова будет показан моноспектакль ”Последний день”, который исполняет народная артистка России и Татарстана Светлана Геннадьевна Романова. Более того, этот спектакль был создан по ее инициативе, благодаря любви к Марине Цветаевой и ее творчеству. После спектакля для всех желающих зрителей состоится творческая встреча со Светланой Романовой. Также наш театр снимает небольшой фильм о моноспектакле, который мы разместим в соцсетях театра в свободном доступе, надеемся, также в день рождения Цветаевой – 8 октября. На электронных площадках театра будем проводить и викторины для зрителей», – рассказала на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» исполнительный директор, помощник художественного руководителя по литературной части театра имени Качалова Диляра Хусаинова.

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова рассказала, что смотрела спектакль «Последний день» несколько раз, и всегда он трогает по-новому.

«Светлана Геннадьевна, каждый раз исполняя его, проживает его по-новому. Дата 8 октября для нас – еще один повод и прийти на спектакль, и перечитать произведения этой поэтессы. В Елабуге, куда во время Великой Отечественной войны переехала Марина Цветаева, в день ее 130-летия пройдет конкурс чтецов с награждением и иные памятные мероприятия», – сказала Адгамова.

Спектакль «Последний день», уточнила Диляра Хусаинова, за историю его существования показывался и в Елабуге. Также он с успехом был презентован на нескольких фестивалях, в том числе на фестивале моноспектаклей в Ганновере (Германия), демонстрировался в Ялте. Постановка составляет текущий репертуар и исполняется раз в месяц.

«Как-то после спектакля один человек подошел ко мне, обнял, сказал, что он дальнобойщик, шел мимо, увидел театр, решил зайти, чтобы поспать. И говорит: “Вы знаете, я никогда в жизни стихов не читал, теперь я буду их читать”. Наш спектакль – это искреннее желание рассказать о Марине Цветавой. Некоторые зрители очень удивляются, слушая эти стихи: “Разве это Марина Цветаева написала?!”» – рассказала народная артистка России и Татарстана Светлана Романова, исполняющая моноспектакль.