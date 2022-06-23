Театр из Буинска начал показы спектаклей на Днях Татарстана в Якутии

Буинский государственный драматический театр начал показы своих лучших спектаклей на Днях Татарстана в Якутии. В репертуаре артистов спектакли «Барыня» и «Шобага». Обе постановки ранее были отмечены на разных фестивалях.

Как сообщил «Татар-информу» директор Буинского театра Раиль Садриев, выбор на два спектакля пал не случайно. «Эти спектакли находятся в орбите национальной премии „Золотая маска“. Со спектаклем „Барыня“ мы получили Гран-при на международном фестивале в Сербии. Это лучшие наши спектакли, на сегодняшний день они очень актуальны», — сказал Садриев.

Фото: © Алексей Угаров/ИА «Татар-информ»

Спектакль «Шобага» — это мозаика из рассказов татарских деревенских жителей про любовь, течение времени, о таланте, чувстве долга и жизни, смерти и бессмертии, о том, что плохо осознается в молодости, но так остро ощущается в старости. Постановка основана на реальных интервью с сельскими жительницами и полна аутентичных деталей вроде народных песен, плясок и обрядов. Спектакль никого не оставит равнодушным, поскольку это не просто история, культура, быт и судьба татарского народа, эта история без срока давности, эта история о том, что нельзя забывать, это история о жизни.

Спектакль «Барыня» поставлен Буинским театром по рассказу Ивана Тургенева «Муму» в постановке Тимура Кулова. Эта история более полутора века окутана загадкой. Простой, казалось бы, вопрос, на который мы пытаемся ответить с раннего детства — почему Герасим утопил Муму? Чем мы старше становимся, тем не очевиднее становятся наши ответы. Герасим, которого лишили всего, что ему было дорого — вольных сельских просторов, любимой женщины Татьяны и собаки Муму, переступает черту всепоглощающего страха и постоянной зависимости перед барыней.

Показы проходят на сцене Театра юного зрителя в Якутске. Уже на первом спектакле был аншлаг. На открытии показов выступил замминистра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин. Он отметил, Буинский театр впервые находится на гастролях в Республике Саха. «Мы очень рады, что театр к нам приехал в дни, когда мы проводим наш главный национальный праздник Ысыах. Наши гости побывают на празднике, надеюсь они будут впечатлены. Это визит большой делегации Татарстана в год, когда мы празднуем 100-летие образования Якутской республики», — сказал Левочкин.

В Якутске с 22 по 25 июня 2022 проходят Дни Республики Татарстан, в рамках которых представлена обширная программа для ознакомления жителей и гостей Якутии с культурой Татарстана, обычаями и традициями края.

В программу вошли показы татарстанского кино, спектакли, выставки, выступления ведущих творческих коллективов, круглые столы, презентации и многое другое.