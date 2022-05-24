Театр имени Вахтангова станет хедлайнером фестиваля «Науруз»

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова станет хедлайнером международного театрального образовательного форума «Науруз». Фестиваль пройдет в Казани с 6 по 12 июня этого года. Театр Вахтангова представит казанской публике два спектакля.

«Это большое событие для Татарстана. Вахтанговский театр покажет свои легендарные спектакли. Это большой подарок — и для зрителя, и для участников», — сказал на пресс-конференции в «Татар-информе» художественный руководитель мероприятия Фарид Бикчантаев.

«Казань всех нас тянет к себе. Когда нас пригласили, мы с радостью согласились принять участие в форуме. Привезем вам спектакли „Евгений Онегин” и „Война и мир”. Если „Евгений Онегин” у нас уже девять лет в репертуаре, то „Войну и мир” мы выпустили к 100-летию театра», — рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, который присоединился к пресс-конференции через Zoom.

Он добавил, что «Войну и мир» до Казани успели увидеть лишь в Екатеринбурге. «Это спектакль Римаса Туминаса. Это произведение, творившее чудеса на сцене, которое всколыхнуло всю театральную Москву. Спектакль идет пять часов, но я не видел ни одного человека, который бы ушел до его окончания», — заметил Кирилл Крок.

Директор театра Вахтангова поблагодарил тех, кто участвует в организации гастролей. Он также заверил, что с технической стороны спектакль в Казани пройдет на том же уровне, что и в Москве.