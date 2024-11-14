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Театр им. Тинчурина покажет свои спектакли в Москве
Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина едет с гастролями в Москву. Как сообщает Полпредство РТ, гости из Казани покажут свои премьеры театрального сезона в «Театре мимики и жеста».
Так, 11 декабря москвичам представят мелодраму «Чулпан» по Ш.Хусаенова, а 12 декабря – комедию «Лестница любви» («Мәхәббәт баскычы») по пьесе Ш. Фархутдинова.
Начало спектаклей в 19.00.
Уточняется, что все спектакли покажут на татарском языке, но с синхронным переводом на русский. Подробнее о постановках и билеты по ссылке.
фото: t.me/PolpredstvoRT
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