Театр им. Тинчурина покажет свои спектакли в Москве

Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина едет с гастролями в Москву. Как сообщает Полпредство РТ, гости из Казани покажут свои премьеры театрального сезона в «Театре мимики и жеста».

Так, 11 декабря москвичам представят мелодраму «Чулпан» по Ш.Хусаенова, а 12 декабря – комедию «Лестница любви» («Мәхәббәт баскычы») по пьесе Ш. Фархутдинова.

Начало спектаклей в 19.00.

Уточняется, что все спектакли покажут на татарском языке, но с синхронным переводом на русский. Подробнее о постановках и билеты по ссылке.

фото: t.me/PolpredstvoRT