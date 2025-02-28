Театр Галиасгара Камала представил свои планы на 2025 год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сотрудники и партнеры театра имени Галиасгара Камала рассказали журналистам о проектах, которые будут реализованы в ближайшее время. Пресс-конференция была организована в новом здании театра.

Уже завтра и послезавтра, 1 и 2 марта, в этом заднии состоятся первые культурные события: спектакль «Возвращение Тукая», спектакль-концерт «Они были первыми», концерт оркестра «Новое». Также будут организованы экскурсии.

Переезд в театре называют началом новой эпохи, и она откроется публике премьерами спектаклей, фестивалями, концертами и даже кинопоказами. Сейчас идут репетиции постановок, которые будут представлены в новом здании театра.

Премьера спектакля «Сары елга» («Желтая река») по пьесе «Ресторан живой обезьяны» турецкого драматурга Гюнгера Дильмена состоится 21–23 марта в Универсальном зале.

В Восточном зале 30 и 31 марта запланирована премьера спектакля по знаменитому арабскому сборнику сказок «Тысяча и одна ночь» в постановке Данны Афауновой, выпускницы мастерской Е. Каменьковича и Д. Крымова в ГИТИСе.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще в старом здании 7, 8 и 25 марта состоится первая в истории академического театра постановка музыкальной комедии Джаудата Файзи на либретто Тази Гиззата «Башмачки». Режиссер спектакля – Фарид Бикчантаев, музыкальный руководитель – Данияр Соколов.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне театр приурочит премьеру нового спектакля «Матери ждут сыновей» по пьесе Асгата Мирзагитова в постановке Фарида Бикчантаева. Также в рамках празднования этой важной даты театр совместно с «Мосфильмом», «Ленфильмом» и «Татаркино» пригласит зрителей на ретроспективу классических и современных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне.

Оркестр театра под руководством Данияра Соколова начнет в студии нового здания театра запись антологии татарской музыки. Впервые в истории оркестра и театра зрителям предложат абонементы на концерты татарской органной музыки, ударных инструментов, «бэби-концерты» и многое другое.

Одним из ключевых резидентов в новом здании станет татарская детская театральная студия «Апуш». В планах – постановка спектакля «Сарымсак» Резеды Гариповой и Ильфака Хафизова, этномюзикла по мотивам татарских легенд «Елантау» Резеды Губаевой и спектакля по новой пьесе Ильгиза Зайниева, специально написанной для студии.

Основатель лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров вместе с командой готовит для театра новую программу. В апреле в Универсальном зале пройдет концерт Malsi Music.

В мае в Восточном зале состоится акустический концерт группы Gauga. В июне планируется организовать шоукейс-фестиваль «Ямьле музыка». В июле в Большом зале ожидается трибьют Ильхаму Шакирову.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В новом здании продолжится сотрудничество театра Камала и ГБУК РТ «Татаркино». В 2021 году впервые прошла уникальная акция «Кино + театр», в рамках которой в кинотеатре «Мир» показывали видеоверсии самых популярных спектаклей из репертуара театра.

Эта коллаборация полюбилась зрителям, и по многочисленным заявкам акция «Кино + театр» повторялась в 2022, 2023 и 2024 годах. В 2025 году сотрудничество культурных учреждений выйдет на новый уровень. В новом здании театра откроется киноклуб «Театр + кино», и теперь фильмы татарских режиссеров смогут посмотреть гости камаловского театра.

Знаковым для Татарстана событием станет проведение специальной программы XI Всемирной театральной олимпиады в Казани. С таким предложением к Республике вышел президент оргкомитета олимпиады, известный греческий режиссер Теодорос Терзопулос. Также в организации специальной программы олимпиады принимает участие Ассоциация национальных театров России и сам председатель совета ассоциации, российский режиссер Валерий Фокин.

Россию представят спектакли Национального драматического театра России (Александринский театр), ТГАТ имени Г. Камала, Театра Олонхо (Якутия), Башкирского академического театра имени М. Гафури. Мировой театр представят греческий театр АТТИС (Греция), Театр кукол «Аран» (Иран), Турецкий государственный театр (Турция, Анкара), Театр кукол Janni Younge Productions (Южно-Африканская Республика) и другие.

Программа театральной олимпиады также предусматривает проведение международной научно-практической конференции с участием представителей театров Ассоциации национальных театров и видных деятелей российского и мирового театра, творческие встречи и мастер-классы с известными представителями мирового театра.

Параллельно с театральной олимпиадой, которая запланирована на 9–22 июня 2025 года, пройдет XVII Международный театральный фестиваль «Науруз». Мероприятия обоих международных проектов примут площадки нового здания театра Камала.