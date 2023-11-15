Театр «Экият» представит на международном фестивале спектакль со штоковыми марионетками

16 ноября Театр кукол «Экият» представит на I Международном фестивале театров кукол «Яндар» спектакль «Серая Шейка» по сказке Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Режиссер спектакля — Ильгиз Зайниев, художник — Сергей Рябинин, композитор — Юрий Чаплин. Данная постановка — лауреат театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана-2023» в номинации «Лучший спектакль для детей».

«Мы очень рады, что организаторы фестиваля выбрали именно эту постановку, которая огромной популярностью пользуется у нас. Надеемся, что юным зрителям города Йошкар-Олы он тоже понравится. Спектакль технически получился у нас сложным и по свету тоже, и по содержанию, — рассказал „Татар-информу“ режиссер спектакля Ильгиз Зайниев. — Мы стремились к тому, чтобы дети шли в театр не только развлекаться, но и учиться сопереживать, воспринимать атмосферные вещи. Еще один момент, мы впервые за много лет попробовали вывести на нашу сцену штоковую марионетку».

Фестиваль «Яндар» проходит с 15 по 17 ноября. В нем принимает участие 12 коллективов России и Казахстана. Кукольники съедутся из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Владимира, Воркуты, Кирова, Казани, Элисты, Набережных Челнов, Чебоксар, Йошкар-Олы и Актобе (Казахстан).

В афише представлены спектакли «Годунов» по драме А.С. Пушкина, «Скупой» по пьесе Ж.-Б. Мольера, «Король Лир» У. Шекспира, а также детская классика и спектакли по произведениям современных авторов.

Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри. В его составе театральные критики Алексей Гончаренко из Москвы, Олеся Кренская из Санкт-Петербурга и Анастасия Павлова из Ижевска. Помимо традиционных театральных наград за режиссуру, художественное оформление, актёрские работы, будут вручены два Гран-при ‒ за лучший спектакль для взрослого зрителя и лучший спектакль для детей.