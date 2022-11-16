Театр «Экият» представил «Сказку о царе Салтане» на фестивале «Вятка — город детства»

Сегодня, 15 ноября, в рамках Международного фестиваля «Вятка — город детства» на сцене Кировского театра кукол имени Афанасьева артисты театра кукол «Экият» показали спектакль «Сказка о царе Салтане» по произведению Александра Пушкина в инсценировке Льва Кожевникова. Об этом «Татар-информу» сообщила заведующая литературной частью казанского театра Дилия Шаязданова.

«Сказка о царе Салтане» была тепло принята зрителями и участниками фестиваля, после выступления организаторы вручили артистам Диплом об участии.

Спектакль вышел в свет в 2019 году и тотчас же произвел фурор в среде ценителей прекрасного. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Рафаэль Тагиров, художником-постановщиком — Софья Шахновская из Мурманска, композитором — Азат Хусаинов, художником по свету — Светлана Гибадуллина.

На VII Международном театральном фестивале «Вятка город детства» будет представлено десять спектаклей. Актеры будут играть на сценах всех трех кировских театров — «Театра на Спасской», Кировского областного драматического театра и Кировского театра кукол им. Афанасьева.

В этом году в фестивале принимают участие театры из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Казани, Великого Новгорода, Еревана.