Театр «Экият» покажет спектакль «Альфия» в честь 90-летия Альфии Авзаловой

15 января в Татарском Государственном театре кукол «Экият» состоится показ спектакля «Альфия» Ильгиза Зайниева, приуроченный к 90-летию со дня рождения легенды татарской эстрады Альфии Авзаловой. Об этом «Татар-информу» сообщила завлит Дилия Шаязданова.

По словам собеседницы агентства, этот спектакль в репертуаре театра занимает особое место. В 2019 году постановка стала дебютной работой Ильгиза Зайниева в качестве главного режиссера театра кукол «Экият». Также это был первый кукольный спектакль на татарском языке для взрослых за последние несколько десятков лет.

Для многих Альфия Авзалова была кумиром детства и всей жизни. На ее песнях выросли целые поколения. Сама исполнительница объездила весь мир и выступала на 14 языках.

«Альфии апы уже нет среди нас, но, если кто-то снова захочет ее увидеть, приходите на наш спектакль. Каждый испытает всю палитру эмоций...», — поделился художественный руководитель театра и режиссер спектакля Ильгиз Зайниев.

Спектакль создавался на основе биографии Альфии Авзаловой. Действие спектакля начинается событиями 1996 года, когда певица борется со страшной болезнью, которая может оборвать ее жизнь. В спектакле почти нет ни диалогов, ни монологов — все сопровождается песнями Альфии Авзаловой, которых в спектакле 19.

«Зрители до сих пор выходят после показа с глазами, красными от слез. Ведь в этом спектакле настолько трогательное и достоверное повествование жизни и творчества великой певицы. С этой постановкой наш театр ездил с гастролями на родину певицы в Актанышский район. Земляки Альфии Авзаловой с восторгом приняли постановку», — поделилась завлит театра.

Спектакль вошел в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая Маска 2021».

Начало спектакля запланировано на 17.00.