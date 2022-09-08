Театр «Экият» покажет спектакль «Адымнар» на фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Завтра, 9 сентября, на сцене Екатеринбургского ТЮЗа Татарский государственный театр кукол «Экият» представит постановку по произведению Галимджана Ибрагимова «Адәмнәр» / «Люди» режиссера Ильгиза Зайниева.

«Спектакль рассказывает о голоде, свирепствовавшем в Поволжье и на Урале в 1921-1922 годах. В постановке задействованы всего два актера: заслуженный артист Республики Татарстан Дилюс Хузяхметов и актриса Альбина Шагалиева», — уточнила заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

«Адәмнәр» в постановке Ильгиза Зайниева был номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска 2022» в пяти номинациях: «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа режиссера» (Ильгиз Зайниев), «Лучшая работа художника» (Сергей Рябинин), «Лучшая работа актера» (Дилюс Хузяхметов), «Лучшая работа актера» (Альбина Шагалиева).

Сегодня, 8 сентября, в Екатеринбурге стартовал XI Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», который продлится до 12 сентября. Он объединит три страны — Россию, Казахстан и Турцию.

Пять дней в Екатеринбурге кукловоды из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Казахстана и Турции будут показывать лучшие постановки последних лет. Фестиваль также включает обсуждения спектаклей, мастер-классы и образовательную программу.

Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» проводится в столице Урала с 2002 года. Каждый раз экспертный совет отбирает к участию спектакли высокого художественного уровня и соответствующие определенной теме, стремясь собрать в одной афише истории традиционные и экспериментальные, очень простые и поражающие воображение, адресованные детям и взрослым.