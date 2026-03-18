Театр Джалиля: спектакли Нуриевского фестиваля будут доступны по Пушкинской карте

Посетить спектакли 39-го Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева можно будет в том числе по Пушкинской карте. В этом «Татар-информ» заверили в Театре оперы и балета имени Джалиля, на сцене которого фестиваль в этом году будет проходить с 12 по 31 мая. Билеты поступят в продажу 24 марта.

«Билеты на спектакли 39-го Нуриевского фестиваля (кроме спектакля «Красная Жизель» – гастроли Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана) можно будет купить с использованием средств Пушкинской карты онлайн на сайте театра. Как правило, возможность произвести оплату билетов средствами Пушкинской карты открывается в течение первых суток после старта продаж, но не всегда одномоментно со стартом продаж (в связи с особенностями модерации)», – сказано в официальном ответе театра на запрос «Татар-информа» за подписью заместителя директора Юрия Ларионова.

Объявление о начале продаж билетов на фестиваль на сайте учреждения завершается фразой: «Ожидается, что покупка билетов по Пушкинской карте будет доступна в течение 1-3 дней после старта продаж». Это предупреждение, разъяснили в театре, следует понимать как то, что «в редких случаях модерация (одобрение в программе Пушкинской карты) может потребовать большего времени» [чем сутки].

В театре Джалиля также подчеркнули, что не ограничивают количество билетов, которые можно приобрести по Пушкинской карте и с ее использованием можно выкупить любой билет, находящийся в онлайн-продаже на сайте театра. При этом в учреждении признали, что это не единственный вариант приобретения билетов и «ради удобства граждан» они также реализуются как в кассе театра, на его официальном сайте и сайте билетного сервиса, так и через уполномоченных распространителей. Но возможность попасть на Нуриевский фестиваль по билету, оформленному через Пушкинскую карту, не является нововведением, а существует, по словам Ларионова, в течение уже нескольких лет.

«Обращаем особое внимание, что обладателям Пушкинской карты запрещено передавать ее и именные билеты третьим лицам. В последнее время были случаи, когда с билетом, оплаченным средствами Пушкинской карты, в театр приходили третьи лица – родные или родственники держателя, а иногда и посторонние люди, которым данный билет был продан», – констатируется в ответе Ларионова по ситуации с билетами на Нуриеский фестиваль и возможностью использования Пушкинской карты для их покупки.

Уличенных в попытке пройти на спектакль по билету, оформленному на чужую Пушкинскую карту, к просмотру не допустят, предупредил замдиректора театра имени Джалиля.

Доступность билетов на спектакли театра имени Джалиля, отметим, давно и широко обсуждаемая в СМИ и среди любителей оперы и балета тема. Долгое время в театре не существовало сервиса онлайн-покупки как такового, в кассы в день старта продаж с раннего утра выстраивались очереди длиной во все фойе. Преимущественным каналом реализации билетов остаются распространители, а на сайте театра, как правило, с самого дня начала продаж у спектаклей афиши появляется плашка «билетов нет».

В программе Нуриевского фестиваля в этом году девять спектаклей. Хореографический форум откроют два вечера премьеры (12 и 13 мая) – балет «Золушка» в постановке Надежды Калининой. Зрителям покажут также «Шурале», «Баядерку», «Корсара», «Грека Зорбу», дважды – гастролирующий балет «Красная Жизель», несезонного для конца мая «Щелкунчика», а также «Дон Кихота» и премьеру прошлого сезона «Лебединое озеро» в постановке Владимира Васильева.