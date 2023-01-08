Те, кто радеет за нацию: люди разных профессий организовали в Челябинске татарский театр

Обладатели таких профессий, как электрик, сварщик, дизайнер, флорист, организовали в Челябинске татарский народный театр «Башмагым». Корреспондент «Татар-информа» пообщался с театралами-любителями о жизни театра и о быте татар Челябинска.

«Мы собрались из разных городов и сел, и у нас у всех разные диалекты татарского языка»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Участники беседы:

Эльдар Гибадуллин – руководитель Челябинского татарского народного театра, самозанятый

Оксана Ильюп – актриса Челябинского татарского народного театра, поэтесса, автор-исполнитель

Руслан Шарипов – актер Челябинского татарского народного театра, директор спортшколы

Рифат Каюмов – корреспондент «Татар-информа»

«Мы приехали, чтобы поставить спектакль “Пять жен Ходжи Насреддина” и обменяться опытом с Арским народным театром “Җидегән чишмә”» Фото: vk.com/tatarteatr174

Рифат: С какими целями вы приехали в Казань?

Эльдар: Мы приехали, чтобы поставить спектакль «Пять жен Ходжи Насреддина» и обменяться опытом с Арским народным театром «Җидегән чишмә». Это наша новая постановка, с которой мы участвовали в конкурсе «Идел-йорт». Результаты пока неизвестны.

Рифат: Сколько человек играет в спектакле?

Оксана: В данном спектакле восемь человек. С нами приехали наш режиссер и звукооператор.

Рифат: Вы уже бывали в Казани?

Оксана: В 2019 году в конкурсе «Идел-йорт» мы выиграли Гран-при со спектаклем Тази Гиззата «Башмагым». Тогда же показали постановку казанскому зрителю. Часто приезжаем по отдельности.

Рифат: Как вам Казань?

Эльдар: Красоту Казани невозможно описать словами. Это удивительный город.

Оксана: Казань для нас – это и опора, и пример. Мы стараемся приблизить наш язык к казанскому. Мы собрались из разных городов и сел, и у нас у всех разные диалекты татарского языка. Поэтому стараемся развивать свой язык и учимся вашему произношению.

Рифат: Оксана, вы в совершенстве владеете татарским языком. Большинство казанских татар не могут говорить на татарском языке так же чисто, как вы. Как вам удалось так совершенствовать свой татарский?

Эльдар: Оксана – поэтесса, поэтому хорошо знает литературный язык.

Рифат: Чтобы стать поэтессой, необходимо развивать знание языка, много учиться. Как вы сумели выучить татарский язык в Челябинске?

Оксана Ильюп Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Оксана: Я родилась и выросла в Салаватском районе Республики Башкортостан, училась в татарской школе. С детства любила читать татарские книги и журналы. И сейчас не перестаю читать художественные произведения, стихи, статьи. Мы не имеем возможности просто выйти и купить татарские издания, как в Казани. Заказываем либо в интернете, либо привозим из Казани.

«Обучение актерскому мастерству начинаем с правильного произношения звуков»

Рифат: У театра должна быть своя постоянная публика. В Челябинске есть кому ходить в татарский театр?

Руслан: В Челябинской области проживает около 200 тысяч татар. Мы – вторая нация по численности. Конечно, не все ходят в театр. Но нам удавалось собрать полный зал на 400-600 мест. У нас и на концертах казанских эстрадных артистов всегда полные залы. В Челябинске есть спрос на татароязычное искусство.

Мы не ограничиваемся городом, ездим по селам. Хвала Всевышнему, в регионе есть татарские села, где народ говорит на родном языке. Особенно много татар проживает в Кунашакском районе. Я и сам родом оттуда.

В городе хоть и есть спрос на татароязычное искусство, но татарской среды почти не осталось. Тяжело найти человека, который говорил бы на татарском языке легко и хорошо. Проблема особенно ощущается при поиске новых актеров. Даже если удается найти человека с желанием выйти на сцену, обычно они плохо знают язык. Обучение актерскому мастерству начинаем с правильного произношения звуков. Порой приходится упрощать текст, чтобы актеру было легче произносить. Да и зритель может не понять сложный текст. В Татарстане такой проблемы нет.

Руслан Шарипов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Рифат: Значит, у вас идет обрусение населения.

Эльдар: Не только у нас, везде это есть. Что касается татарского языка, везде, кроме Татарстана и Башкортостана, проблемы схожи – дети не знают татарского языка, не хватает учителей татарского языка. Сохранение языка оставили людям с татарской душой. Такие семьи еще есть, хоть их и мало. Например, я дома говорю только на родном языке. Дочке 4 года, она хоть и не говорит на нем свободно, но все понимает. Учим татарские песни и стихи. Если татары хотя бы дома будут говорить на родном языке, нашему языку исчезновение не грозит. Я всегда говорю зрителям – общайтесь дома на татарском, ходите вместе с детьми на татарские концерты и спектакли. Душа маленького человека способна впитать в себя татарский язык, культуру.

Оксана: Театр показывает и богатство культуры. Даже если ребенок не понимает смысл постановки, он видит, с каким восхищением взрослые смотрят на актерскую игру, аплодируют, как любят свою культуру. Так просыпается самосознание молодежи, они начинаются гордиться своей нацией.

Рифат: А дети ходят в театр?

Эльдар: Да, ходят. Мы отдельно преклоняем голову перед зрителями, которые приводят к нам детей.

Рифат: Сколько билетов примерно продается на спектакли?

Оксана: В Челябинске на недавнюю премьеру пришло около 400 зрителей. За неделю до спектакля раскупили почти все билеты. В Кунашаке тоже был аншлаг. Но там и зал Дома культуры небольшой – около 150 мест.

До этой премьеры в репертуаре нашего театра был только один спектакль - «Башмагым». Его в 2018 году поставил режиссер Кариевского театра Ринат Аюпов. Мы показали «Башмагым» в Челябинске дважды – оба раза с аншлагом.

Руслан: Мы еще молодой театр – в 2018 году организовали по инициативе депутата Законодательного собрания Челябинской области, председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Рафиковны Колесниковой. Если взглянуть в историю, первый народный театр в Челябинске был создан в 1930-х годах. В годы Великой Отечественной войны труппа была распущена. В 1960-х годах театр вновь восстановили, но в 80-х годах в связи со смертью режиссера опять распустили. И вот спустя 30 лет по случаю 20-летия деятельности областного конгресса татар Лена Рафиковна вновь взялась за возвращение театра. Для этого она пригласила из Казани режиссера Рината Аюпова, провела кастинг.

Выбор актеров был небольшим, но театр все же сформировался, после двух месяцев репетиций выпустили первый спектакль. Зрители тепло встретили наше детище. Показывали его в селах. В 2020 году в связи с пандемией мы приостановили гастроли. Потом сменились некоторые артисты. В 2018 году нас было 10 человек – осталось всего четыре. Новых актеров пришлось обучать самим без режиссера. Нет возможности каждый раз приглашать режиссера из Казани. И вот случайно мы вышли на Вакиля Кадырова – человека с профессиональным режиссерским образованием и опытом работы в театре. Второй спектакль мы ставили с ним.

«Костюмы собирали по крупицам у неравнодушных к театру людей»

Рифат: У вас есть свое здание?

Эльдар: Нет. Репетируем в здании старого Дома культуры, раньше он принадлежал заводу металлоконструкций. В отремонтированной его части работает танцевальный театр. До нашего сценического зала ремонт пока не дошел. Нет стульев, но главное, есть сцена, тепло, свет. Остального нам и не надо.

Эльдар Гибадуллин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Рифат: Где находите костюмы?

Эльдар: Еще одно наше больное место. К «Башмагым» с костюмами помог конгресс, а к новому спектаклю искали своими силами. Собирали по крупицам у людей, неравнодушных к театру.

Рифат: Для жизнеобеспечения театру ведь постоянно нужны деньги. У вас есть финансовые источники?

Эльдар: Постоянных источников нет. Государство не платит народным театрам. Посильную помощь оказывает Лена Рафиковна. Часть затрат на оплату автобуса до Татарстана тоже она оплатила. Сейчас дорого нанимать автобус. В целом цены выросли на все, это создает трудности.

На гастроли выезжаем на моем семиместном «Ларгусе». В прицеп грузим декорации, костюмы. К тому же прицеп не мой личный – одалживаю у друзей. Неудобно на каждый выезд просить прицеп то у одного друга, то у другого. Но пока так.

Оксана: Вы должны понимать: наш театр не место развлечения и купания в аплодисментах при свете софитов. Перед нами много препятствий, и нам приходится с ними бороться.

Рифат: Как у вас не опускаются руки?

Оксана: Мы – энтузиасты, любящие театр всем сердцем. Вы еще главного не знаете. Большинство артистов не из Челябинска. На репетиции собираемся из разных городов и сел. Двое парней из Кунашака – в 100 км от города. Одна из девочек из Миасса, другая преодолевает 120-140 км пути из Троицка. В таких условиях мы работаем, ставим спектакли, своими силами выезжаем в Казань.

«Спектакли стараемся ставить на выходные, потому что в будни не можем отлучаться с работы» Фото: vk.com/tatarteatr174

Руслан: У нас собрались люди разных профессий: один электрик, другой сварщик; я руковожу спортшколой; Оксана делает букеты; еще есть дизайнер и так далее. У всех есть основная работа вне театра. Приезжаем с репетиции ночью, а с утра нужно идти на работу. Поэтому спектакли стараемся ставить на выходные, потому что в будни не можем отлучаться с работы.

Оксана: Кроме всего прочего, две наши актрисы – башкирки. И они тоже научились говорить на чистом татарском языке.

Рифат: Деньги от продажи билетов покрывают расходы?

Оксана: Где-то покрывают, где-то нет. Как-то мы поехали в село Сулюклино. В дороге остались без связи, заблудились. Пришлось немало проехать. Мы надеялись увидеть как минимум 100 зрителей. Приехали в маленькое село – ни магазина, ни связи. Продано 30 билетов по 200 рублей. Этих денег даже на бензин не хватило. Но и такие поездки для нас опыт.

Рифат: Как к вашему занятию относятся ваши родные? Терпят?

Руслан: Мои относятся как к хобби.

Оксана: Театр – это не просто хобби. Хобби – это то, что приносит удовольствие только тебе. Надоест – можно переключиться на что-то другое. Я считаю, что мы вносим вклад в сохранение и развитие нашего языка, культуры, традиций. Мы – те, кто радеет за свою нацию.

Нет такого, что семейные люди должны только смотреть друг другу в глаза. Семья будет крепкой, когда двое идут вперед в одном направлении.

Рифат: Вы не пробовали добиться государственных грантов?

Оксана: Нет. Мы ведь под крылом конгресса и не можем участвовать в грантах. Есть мысли о регистрации своей отдельной организации.

Рифат: Пусть Всевышний помогает всем, кто всей душой старается во благо нации.

Оксана: Аллах помогает в добрых делах. Всегда ощущаю Его помощь. Только сегодня вспоминали: найти режиссера стало для нас чудом. Мы мечтали его найти, но не давали объявлений. Посмотрев наш спектакль, Вакиль абый Кадыров сам протянул нам руку помощи. Мы ему очень обрадовались. Он не претендует на гонорар, у нас нет возможности платить зарплату. Просто Аллах сам вывел его к нам.

Рифат: Оксана, не могу не задать это вопрос. У вас имя не татарское…

Оксана: Я ведь родилась в Башкортостане, а у нас татарки с именами Лена, Оля, Оксана – обычное явление.

Рифат: А кем записались в переписи населения?

Оксана: Конечно татаркой!

Автор: Рифат Каюмов, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото на анонсе: vk.com/tatarteatr174