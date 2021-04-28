Те, кто придут на помощь в любую минуту: Минниханов поздравил работников скорой РТ

Сегодня, 28 апреля, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой помощи — люди, на которых сейчас, в период пандемии Covid-19, лежит особая нагрузка. Об этом напомнил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Поздравление опубликовано на странице руководителя республики в Instagram.

«Поздравляю всех работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником! Сегодня — в условиях пандемии — на вас лежит особая нагрузка. Спасибо, что готовы прийти на помощь в любую минуту! Бик зур рәхмәт! Үзегезне саклагыз!» — говорится в посте.

День работника скорой помощи долгое время оставался неофициальным праздником. Он был утвержден лишь в 2020 году – соответствующее постановление подписал Президент России Владимир Путин.

«Думаю, чтобы было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник», — отметил он.

