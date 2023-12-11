«Те, кто оказывает влияние на государство»: стартовал молодежный форум «Наш Татарстан»

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева стартовал молодежный республиканский форум «Наш Татарстан». На мероприятии подведут итоги реализации молодежной политики в регионе, наметят планы на будущее и назовут победителей различных конкурсов.

«Сегодня форум "Наш Татарстан" посвящен 30-летию закона о молодежной политики в республике. Это важно и значимо для всей страны. В основе государственности всегда были мысли, связанные с детьми и молодежью. Нужно четко осознавать, что учреждения молодежной политики, люди, которые работают там, это те, кто оказывает влияние на развитие государства и поддерживает патриотизм», – отметила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Татарстан стал одним из первых регионов России, где был принят закон о молодежной политике. Это позволило упорядочить работу с молодежью и создать одну из лучших систем работы в стране, добавил заместитель председателя Госсовета РТ, председатель комиссии ГС РТ по контролю за достоверностью сведений о доходах Юрий Камалтынов.

«Оценивать молодежь всегда трудно. Время все расставит на свои места. Верховный совет, который 30 лет назад принял этот закон, сделал большое дело. Это позволило создать эффективную систему работы с молодежью, одну из лучших в стране. Однозначно, молодежь у нас во все времена хорошая», – пояснил он.

На церемонии открытия были награждены сотрудники сферы молодежной политики, внесшие большой вклад в социально-экономическое развитие Татарстана, а также объявлены победители грантового конкурса Минмолодежи РТ для муниципальных образований, а также нескольких других конкурсов и премий. Также в рамках форума прошел очный этап премии «Студент года РТ».

«Форум "Наш Татарстан" проводится ежегодно с 2010 года и собирает лучших активистов молодежных общественных движений и организаций, наших муниципальных учреждений. Здесь мы традиционно подводим итоги и награждаем их за победы и успехи», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Министр также высказался о юбилее закона о молодежной политике в республике. По словам Садыкова, его принятие позволило создать для молодежи огромное количество возможностей и укрепить соответствующую инфраструктуру. Сегодня в Татарстане работают почти 400 учреждений молодежной политики, среди которых подростковые клубы, молодежные центры, детские лагеря, центры психолого-педагогической помощи и многие другие.

«Сегодня палитра возможностей для молодежи очень широка, чтобы она могла себя самореализовать в Татарстане», – подчеркнул Садыков.

Форум собрал специалистов молодежной политики со всей республики. На церемонии открытия были торжественно вручены награды, а также организована концертная программа.