Арендодатели Казани попросили смягчить правила размещения внутри торговых центров

Представители торговых центров Казани призвали мэра города разрешить размещать на их территории медицинские кабинеты и торговые сети, продающие алкоголь. Об этом они заявили на заседании городского антикризисного штаба с участием мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина.

По мнению арендодателей, такая мера позволит увеличить приток посетителей и наполняемость торговых центров, отмечает портал kzn.ru.

«Мы понимаем остроту сложившейся ситуации», — сказал мэр Казани. Он добавил, что решение по временному смягчению правил размещения внутри торговых центров должно быть взвешенным.