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Ру Тат
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Экономика
24 марта 2022  17:24
Эльвира Зайнулина

Арендодатели Казани попросили смягчить правила размещения внутри торговых центров

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Представители торговых центров Казани призвали мэра города разрешить размещать на их территории медицинские кабинеты и торговые сети, продающие алкоголь. Об этом они заявили на заседании городского антикризисного штаба с участием мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина.

По мнению арендодателей, такая мера позволит увеличить приток посетителей и наполняемость торговых центров, отмечает портал kzn.ru.

«Мы понимаем остроту сложившейся ситуации», — сказал мэр Казани. Он добавил, что решение по временному смягчению правил размещения внутри торговых центров должно быть взвешенным. 

#торговый центр
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