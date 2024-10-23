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Происшествия 23 октября 2024 18:09

ТЦ «Франт» и «Парк Хаус» в Казани эвакуировали в целях соблюдения безопасности

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ТЦ «Франт» и «Парк Хаус» в Казани эвакуировали в целях соблюдения безопасности

Работников и посетителей торговых центров «Франт» и «Парк Хаус» в Казани эвакуировали в целях соблюдения безопасности. Об этом сообщили источники «Татар-информа».

Угроз для посетителей и сотрудников нет.

#эвакуация #торговые центры
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