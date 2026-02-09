Тазетдинова: В Татарстане в рамках партийного проекта трудоустроено 75% ветеранов СВО

Фото: tatarstan.er.ru

В Татарстане в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» активно взаимодействуют с 3 130 гражданами, вернувшимся с СВО. 2 347 человек из них заняты – это 75%. Об этом на селекторном совещании по промежуточным итогам федерального партпроекта сообщила председатель общественного совета проекта в РТ, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Это значительный результат, который говорит о востребованности наших защитников на рынке труда. Однако мы фокусируемся на каждом человеке. 385 проходят реабилитацию, 14 обучаются, 158 человек активно ищут работу и для каждого из них выстроен индивидуальный маршрут», – рассказала она.

Совещание по промежуточным итогам партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» провел его координатор, заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев. Он сообщил, что в стране при поддержке «Единой России» трудоустроены 580 тыс. человек. Среди них – почти 7 тыс. участников СВО и 17 тыс. людей с инвалидностью. Всего в мероприятиях проекта приняли участие 1,6 млн человек.

«Речь идет о ярмарках вакансий, которые мы проводим совместно со службой по труду и занятости, где работодатели могут пообщаться с потенциальными соискателями. Это и профтуры для школьников и студентов на предприятия, чтобы более подробно познакомиться с их работой, с возможностью трудоустройства. И выезды специалистов в центры реабилитации участников СВО для помощи в социальной адаптации и поиске работы при возращении к мирной жизни», – пояснил Исаев.

На базе исполкомов «Единой России» и приемных Председателя партии Дмитрия Медведева созданы карьерные центры.

«Ряд наших консультантов прошли обучение по линии Федеральной службы по труду и занятости. Они помогают посетителям зарегистрироваться на портале "Работа России" и получить доступ к услугам центров занятости в целом. Мы активно занимаемся подбором работодателей и рекомендуем им соискателей, которые обращаются к нам, в том числе в приемные партии», – сказал депутат.

Партпроекты «Моя карьера с Единой Россией» и «Российское село» активно работают по трудоустройству, в первую очередь, ветеранов СВО на предприятиях агропромышленного комплекса, подбирают вакансии, позволяющие обеспечить достойный уровень оплаты труда. В числе приоритетов также – поддержка членов семей участников СВО.

Исаев отметил, что создание условий для занятости людей с ОВЗ является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры».

В свою очередь замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин сообщил, что по итогам 2025 года уровень безработицы в стране существенно снизился – до 2,2%.

«В то же время мы наблюдаем очень высокое количество вовлеченных на рынок труда – 74,4 млн человек. Это на 200 тыс. больше, чем в 2024 году. И один из ключевых показателей – снижение количества зарегистрированных безработных: в 2025 году среднемесячно на учете состояли порядка 350 тыс. человек, тогда как в 2024 году было 420 тыс. Это, в том числе, – результаты той системной работы, которая проводится и в рамках проекта "Моя карьера с Единой Россией"», – сказал он.

Член Генсовета «Единой России», сопредседатель «Женского движения Единой России», сенатор Дарья Лантратова сообщила, что движение и партпроект в сотрудничестве с факультетом психологии МГУ запускают обучающие вебинары для работодателей. Их проведут для специалистов Центров занятости и кадровых консультантов, для представителей организаций, готовых брать участников СВО на работу, а также для наставников, которые помогут бойцам адаптироваться на новом рабочем месте.

«Ветераны СВО – соискатели особой категории, есть особенности в проведении собеседования. Наши вебинары также помогут повысить психологическую культуру коллектива, чтобы он мог продолжить гармонично работать с приходом нового специалиста», – отметила Лантратова.

Член Генсовета партии, депутат Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что вернувшиеся к работе участники СВО чаще всего обращаются к работодателям с вопросами о дополнительном образовании, положенных выплатах и мерах поддержки. При этом даже крупные компании не всегда готовы дать им необходимые разъяснения.

По ее словам, в средних и крупных организациях может быть востребована консультационная помощь депутатов «Единой России», например, в формате единого дня приема для участников СВО и их семей прямо на предприятиях.

Представители регионов также поделились своими наработками по этой теме. Среди них и Татарстан. В республике для поддержки в сфере занятости участников СВО и членов их семей используют конкретные инструменты: от вакансии до собственного дела, пояснила Клара Тазетдинова.

В центрах занятости профессиональной ориентацией охвачено 224 человека, психологической поддержкой – 51 человек. Есть бесплатное профессиональное обучение по самым востребованным профессиям.

На базе служб занятости действуют клубы поддержки «Работа для СВОих». Для тех, кто видит себя в бизнесе, действует программа «Килэчэк яZмыш» («Будущее дело»). 10 участников СВО прошли обучение, и 8 открыли свое дело, получив единовременную финансовую помощь в размере более 145 тыс. рублей. Всего содействие в открытии бизнеса оказано 24 ветеранам и членам их семей.

«Особое внимание уделяем самым уязвимым категориям. Мы понимаем, что наибольшего внимания требуют те, кто вернулся с инвалидностью, и те, кто сталкивается с дополнительными барьерами. Для трудоустройства людей с инвалидностью не только сформирован отдельный реестр работодателей, но и реализуются меры поддержки для работодателей. Это возмещение до 200 тыс. рублей на оборудование специального рабочего места», – подчеркнула Тазетдинова.

Есть компенсация части расходов на оплату труда: до 3 МРОТ для ветерана без инвалидности и до 6 МРОТ – для ветерана с инвалидностью. В 2025 году благодаря этим мерам 13 работодателей создали 26 специализированных рабочих мест, 13 из которых – для участников СВО. Действует и субсидия на стимулирование найма. По этой программе трудоустроены в 2025 году 80 человек, в том числе – 23 ветерана боевых действий, в 2026 году – 16 человек, из них – 8 ветеранов СВО.

В рамках кадровой программы «Батырлар. Герои Татарстана» подано 1 604 заявки, из которых отобраны 95 победителей. 45 человек начали 8-месячную программу переподготовки по государственному и муниципальному управлению.

В заключение замминистра труда привела пример Руслана Боровкова – водителя автобуса, который на СВО был тяжело ранен и потерял зрение.

«Казалось бы, дорога к профессии закрыта. Но благодаря совместной работе центра занятости и его родного предприятия МУП "ПАТП №2" для него было создано специальное рабочее место оператора. Приобретен компьютер с голосовым помощником, тактильные наклейки. Руслан Александрович вернулся в коллектив. А предприятие получило компенсацию затрат», – отметила Клара Тазетдинова.

«Это и есть наша общая цель – не просто дать работу, а вернуть человека к полноценной жизни», – заключила она.