Тазетдинова назвала топ-3 отраслей, испытывающих кадровый голод в Татарстане

В сентябре 2021 года три отрасли на рынке труда Татарстана испытывают нехватку в кадрах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«В летний период в республике традиционно наблюдался рост числа вакансий в связи с тем, что было много сезонных предложений от работодателей. Однако резкого всплеска предложений о работе не наблюдалось. В летние месяцы их количество достигало 60 тыс., но к осени мы наблюдаем некое снижение», — пояснила она.

При этом собеседница агентства уточнила: «Если говорить о прошлогодних показателях, то, несмотря на пандемию [коронавируса] и введение ограничений деятельности по ряду отраслей, мы не наблюдали резкого снижения числа вакансий. На аналогичную дату прошлого года число вакансий составляло порядка 50 тыс. рабочих мест».

Сегодня в Татарстане не хватает рабочих рук на производстве, в строительстве и на транспорте. Эти три отрасли заявили наибольшее количество вакансий.

Проблемы в строительстве объясняются масштабным вводом жилья и ограничениями на ввоз иностранной рабочей силы на территорию страны. Транспортный сектор испытывает нехватку кадров в основном из-за тяжелого режима работы. На производстве значительная нехватка работников вызвана тем, что крупные предприятия получили большие заказы, в том числе и по линии Минобороны РФ.