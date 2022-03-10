Таюрский: КФУ готов ежегодно запускать до 100 новых высокотехнологичных предприятий

Казанский федеральный университет готов ежегодно запускать от 50 до 100 новых предприятий в высокотехнологичной сфере. Об этом заявил врио ректора КФУ Дмитрий Таюрский на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«По нашим даже самым пессимистическим расчетам, учитывая большой потенциал инфраструктуры и оснащение вуза, мы готовы ежегодно запускать от 50 до 100 новых предприятий в высокотехнологичной сфере», — сказал докладчик.

В связи с этим Таюрский попросил включить проекты студентов и преподавателей в республиканские программы по поддержке предпринимательства.

«Одной из главных наших задач становится переформатирование выпускных квалификационных работ, чтобы наряду с решением теоретических и методических задач выпускники также могли иметь возможность практической реализации и прототипирования своих разработок вплоть до создания реальных предприятий», — подчеркнул он.

Врио ректора КФУ отметил, что в связи с текущей геополитической обстановкой резко возрастает актуальность импортозамещения. «Негативные колебания курса национальной валюты способствуют повышению конкурентоспособности сектора исследований и разработок внутри нашей страны. Учитывая перечисленные обстоятельства, мы предлагаем пересмотреть корпоративные проекты и программы в пользу фокусировки на наиболее важных направлениях, в первую очередь связанных с уровнем жизни наших граждан для ответа на новые вызовы с использованием потенциала российских научных школ», — добавил он.

В прошлом году в рамках подготовки и переподготовки кадров для республики в КФУ прошли обучение 61 133 специалиста.