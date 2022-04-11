Тахир Хадеев: Научные достижения должны быть доступны садоводам Татарстана

Научные достижения должны быть доступны садоводам Татарстана. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев в региональной общественной приемной «Единой России».

«Достижения науки и селекции должны присутствовать в садах и огородах. Тем более что у нас есть хорошие селекционеры, которые имеют плодовые и ягодные культуры», — сказал депутат Госсовета.

Председатель правления Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин добавил, что садоводческим товариществам необходимы хорошие удобрения, посадочный материал, новые технологии. «Тогда мы будем по-настоящему развиваться. Конечно, садоводы всё это могут делать сами, но это длительный и долгий процесс. А если будет такой орган, который заранее апробированный материал, удобрения бы внедрял, было бы то, что нужно», — отметил он.

По словам спикера, в Казани есть лаборатории, которые работают по восстановлению посадочного материала. «Мы больше стали работать с партнерами. Наши партнеры занимаются микроклонированием картофеля, кустарников, томатов и других видов культур и растений. Наладили связь с агроуниверситетом, запускаются теплицы, производятся органические удобрения, рассада земляники и многое другое. Мы говорим об импортозамещении, поэтому нам нужны лучшие сорта, удобрения», — заметил он.

При этом Дейнекин обратил внимание на то, что не решен вопрос с регистрацией скважин, который «упирается в регистрацию земель общего пользования». «Они по закону должны находиться в общей долевой собственности каждого члена товарищества. Чтобы это сделать, нужно решить две проблемы — отмежевать земли общего пользования и зарегистрировать их. А это значит — убрать ошибки всех прежних межеваний, когда отмежеванный земельный участок вдруг „прыгал” на соседний или на земли общего пользования. То есть нам необходимо проведение комплексного межевания, которое поставит на место личные участки, земли общего пользования и жилые строения», — пояснил он.

Начальник отдела земельных и имущественных отношений Минсельхозпрода РТ Марина Вавилова уточнила, что комплексное межевание планируется. И для проведения этих работ уже определен пилотный район республики. «Мы пока посмотрим всю эту процедуру. Ситуация налаживается, информация собрана», — резюмировала она.

На площадке Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Казани с 11 по 15 апреля проходит неделя приемов жителей по вопросам садоводческих и огороднических товариществ. Модератором тематической площадки «Садоводы Татарстана: планы роста» сегодня выступил депутат Государственной Думы Рустам Калимуллин.