Тахери не выехал в Россию, у игрока возник вопрос воинского призыва в Иране

Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий «Рубина» Касра Тахери не может выехать в Россию. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник.

У Тахери появился вопрос воинского призыва в Иране. В данный момент решается вопрос с оформлением необходимых документов. Когда все будет согласовано, иранец отправится в расположение казанской команды.

«Рубин» находится на постоянной связи с Касрой и оказывает ему поддержку. В ближайшее время вопрос с армией будет улажен и Тахери вернется в Россию, сообщает источник.

Напомним, «Рубин» финишировал седьмым в таблице РПЛ в сезоне 2024/25. Команда Рашида Рахимова набрала 45 очков. Чемпионство впервые в истории взял «Краснодар», набравший 67 баллов.