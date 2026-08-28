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Общество 28 августа 2026 11:45

Таха Айхан: «Татарстан выстраивает коридор в исламские страны»

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В Казани на площадке ЦУМа стартовал V Глобальный международный молодежный саммит. На его открытии выступил и президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айхан.

«Турция является одним из крупнейших инвесторов в Татарстане. Но дело не ограничивается только этим, потому что татарстанские компании тоже выходят на наш рынок. К чему это ведёт? Почему это так важно? Потому что Татарстан тем самым выстраивает коридоры в другие исламские страны. Они (другие страны) уже видят, что такое успешное развитие даёт свои плоды, и они тоже намерены стать частью этого бизнес-процесса», – подчеркнул он.

По словам Тайхана, мусульмане стали неразрывной частью российского менталитета. А Татарстан и вовсе «не видит никакой разницы между исламским и российским миром».

#молодежный форум #ЦУМ
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