Таха Айхан: «Татарстан выстраивает коридор в исламские страны»

В Казани на площадке ЦУМа стартовал V Глобальный международный молодежный саммит. На его открытии выступил и президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айхан.

«Турция является одним из крупнейших инвесторов в Татарстане. Но дело не ограничивается только этим, потому что татарстанские компании тоже выходят на наш рынок. К чему это ведёт? Почему это так важно? Потому что Татарстан тем самым выстраивает коридоры в другие исламские страны. Они (другие страны) уже видят, что такое успешное развитие даёт свои плоды, и они тоже намерены стать частью этого бизнес-процесса», – подчеркнул он.

По словам Тайхана, мусульмане стали неразрывной частью российского менталитета. А Татарстан и вовсе «не видит никакой разницы между исламским и российским миром».