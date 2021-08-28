Татьяна Вагина: Диалоговая площадка РТ по межнациональным вопросам – образцовая в России

Совет при Президенте Татарстана по межнациональным и межконфессиональным отношениям – образцовая диалоговая площадка в России. Об этом заявила начальник департамента национальной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина на заседании в Казанском Кремле.

«Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание развитию и поддержке диалоговых площадок, в том числе в сфере межнациональных отношений. Самое главное, чтобы они стали рабочими площадками, на которых обсуждаются проблемные вопросы и актуальные задачи, находятся решения и потом реализуются. И площадка Совета при Президенте Татарстана – образцовая в России», – сказала докладчик.

Татьяна Вагина добавила, что Президент Татарстана Рустам Минниханов лично уделяет внимание вопросам, касающимся межнациональных отношений. «А в некоторых субъектах РФ главы регионов пока не находят для этого достаточно времени, что не совсем верно. Мне кажется, что результатов можно добиться, только когда слышишь первоисточник. Хочу поблагодарить за внимание к этим вопросам», – подчеркнул она.

Руководитель департамента нацполитики сообщила, что ранее посещала Казань в 2018 году. В этот раз она побывала в отреставрированном Соборе Казанской иконы Божией Матери. «Важно, что результаты есть, и они представительные. Огромная благодарность за внимание к этой теме», – отметила она.

По словам докладчика, важно, что в работе по сохранению межнационального согласия в республике вопросы решаются комплексно, используются все имеющиеся инструменты. «То есть реализуются программы, конкурсные процедуры, оказывается грантовая поддержка общественных объединений, национально-культурных организаций, создаются дома дружбы народов. Все это дает эффект, что, безусловно, сказывается в целом на ощущении жителей Татарстана», – уточнила она.

В Казанском Кремле прошло совместное заседание Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям, Совета при Президенте РТ по образованию и науке и Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению в Татарстане в 2021 году Года родных языков и народного единства.

В нем приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин.