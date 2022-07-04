Татьяна Тарасова: Загитовой реально вернуться в профессиональный спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась с изданием «Спорт День за Днем» мнением о возможном возвращении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в профессиональный спорт.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. В прошлом сезоне она впервые не попала в состав сборной России. Загитовой – 20 лет. В ее послужном списке есть все титулы, включая олимпийский.

«Мне кажется, что Загитовой реально вернуться в профессиональный спорт. У Алины есть тренер. Если ее тренер в это верит, значит она возвратится. У Этери Георгиевны спрашивайте. В соревнованиях теперь будут участвовать возрастные девочки. Этот вопрос не ко мне. Это вопрос тренера. Она ее видит каждый день и может сказать, будет она кататься или не будет, хорошая у нее форма или плохая. Если она ставит на нее, значит верит в нее. Мы же только начали сезон. Алина еще боксерские перчатки не сняла. Пока не понятно», – заявила Тарасова.