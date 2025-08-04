Татьяна Тарасова высказалась о фигуристах, согласившихся выступать без российского флага

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Заслуженный тренер России и СССР Татьяна Тарасова поделилась мыслями о российских фигуристах, которые согласились выступать на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде, которые должны пройти в Пекине в сентябре. Она поддержала решение спортсменов.

«К позиции спортсменов отношусь очень положительно. Они на это жизнь кладут, и через четыре года их уже может не быть в спорте.

Это их работа – единственная, но очень короткая по времени. Кто чувствует, что может выиграть и быть на высоких местах, тот не отдаст шанс поехать на Олимпиаду и другие международные турниры. Все равно все будут знать, что это наши.

Совершенно не вижу ничего плохого в этом. Непонятно, почему за нас раньше не вступились, а теперь свалили все на спортсменов. Это некрасиво. Надо было за нас заступаться с первого слова», – цитирует Тарасову Sport 24.

Напомним, российские фигуристы были отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. В декабре 2024 года федерация разрешила российским и белорусским фигуристам участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Пекине в нейтральном статусе, но только в одиночном катании.