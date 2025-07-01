Татьяна Тарасова внезапно назвала Алину Загитову самой прекрасной
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что не спала всю ночь, чтобы пересмотреть шоу Алины Загитовой «Ассоль», которое прошло на минувших выходных 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге. Она заявила, что олимпийская чемпионка многому научилась и была самой прекрасной из всех участников рок-мюзикла. Также Тарасова отметила, что у Загитовой и Евгении Медведевой получилось хорошее взаимодействие.
«Я всю ночь не спала и смотрела шоу с Алиной Загитовой в главной роли – и не жалею об этом. Леша Ягудин в главной роли просто превзошел себя – работал просто гениально. Алинка Загитова была самой прекрасной. Она меня потрясла тем, что многому научилась. Загитова прекрасно выглядела – утонченной балериной. Она очень красиво работала, особенно в воздухе. Они хорошо смотрелись на льду с Евгенией Медведевой. Еще мне понравился Морозов, который вообще работает у Тани Навки. Он просто прекрасный и красивый парник», – цитирует Тарасову Sport24.
Напомним, в 2018 году во время Олимпийских игр в Пхенчхане Татьяна Тарасова в прямом эфире огорчилась, что золотые медали взяла Алина Загитова. «Так не бывает, так не должно быть», – комментировала тогда Тарасова прокаты Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Тогда же Тарасова по ходу проката Евгении Медведевой заявляла, что хотела бы ее победы.