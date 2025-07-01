Татьяна Тарасова внезапно назвала Алину Загитову самой прекрасной

Фото: соцсети Алины Загитовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что не спала всю ночь, чтобы пересмотреть шоу Алины Загитовой «Ассоль», которое прошло на минувших выходных 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге. Она заявила, что олимпийская чемпионка многому научилась и была самой прекрасной из всех участников рок-мюзикла. Также Тарасова отметила, что у Загитовой и Евгении Медведевой получилось хорошее взаимодействие.

«Я всю ночь не спала и смотрела шоу с Алиной Загитовой в главной роли – и не жалею об этом. Леша Ягудин в главной роли просто превзошел себя – работал просто гениально. Алинка Загитова была самой прекрасной. Она меня потрясла тем, что многому научилась. Загитова прекрасно выглядела – утонченной балериной. Она очень красиво работала, особенно в воздухе. Они хорошо смотрелись на льду с Евгенией Медведевой. Еще мне понравился Морозов, который вообще работает у Тани Навки. Он просто прекрасный и красивый парник», – цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, в 2018 году во время Олимпийских игр в Пхенчхане Татьяна Тарасова в прямом эфире огорчилась, что золотые медали взяла Алина Загитова. «Так не бывает, так не должно быть», – комментировала тогда Тарасова прокаты Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Тогда же Тарасова по ходу проката Евгении Медведевой заявляла, что хотела бы ее победы.