Директор Казанского хореографического училища Татьяна Шахнина удостоена профессионального балетного приза «Душа танца» в номинации «Рыцарь танца» за достижения в отечественном хореографическом искусстве. Приз вручается выдающимся деятелям, способствующим развитию отечественной хореографии.

Двадцать восьмая церемония награждения и гала-концерт лауреатов приза «Душа танца» прошли на сцене Московского Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

«Для меня эта новость стала полной неожиданностью. Награждение проходило при полном аншлаге — собрался весь балетный бомонд России. Было невероятно приятно выйти на сцену в компании выдающихся деятелей культуры со всей страны», — поделилась эмоциями с корреспондентом «Татар-информа» Татьяна Шахнина.

На гала-концерте выступили воспитанники Казанского хореографического училища. Они представили зрителям народный татарский танец. «В антракте ко мне подходили коллеги, критики и отмечали высокую культуру исполнения деток на сцене. А ведь мы отобрали детей с первого и второго курсов. Пожалуй, такие моменты становятся ценнейшей оценкой работы нашего учебного заведения», — уверена Шахнина.

Ежегодно приз «Душа танца» вручают мастерам хореографии, педагогам, композиторам, дирижерам и сценографам, а также журналистам, освещающим достижения в искусстве танца. В этом году в номинации «Рыцарь танца» были отмечены художественный руководитель Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев и художественный руководитель Балета Евгения Панфилова Сергей Райник.

Кроме того, в номинации «Звезда балета» лауреатами стали премьер и прима-балерина Большого театра Артемий Беляков и Анна Никулина, прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева, прима-балерина Михайловского театра Анастасия Соболева, премьер МАМТ имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Сергей Мануйлов, прима-балерина Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Елена Свинко.

В номинации «Учитель» отмечены директор-педагог Колледжа искусств «Школа классического танца» Лариса Ледях и педагог Московской государственной академии хореографии Ольга Попова, а в номинации «Пресс-лидер» приза удостоена историк театра, балетовед, журналист Лира Габышева.