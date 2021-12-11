Татьяна Покровская награждена специальным призом Международного олимпийского комитета

фото: пресс-служба Ольги Павловой

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская получила специальный приз Международного олимпийского комитета. Куратор казанской школы по данному виду спорта была отмечена за особые заслуги перед олимпийским движением, говорится на сайте российского ОК.

«Это, несомненно, заслуженная награда. Татьяна Николаевна — это маршал олимпийских побед российских синхронистов. 20 лет беспроигрышных выступлений сборной на всех международных турнирах она воспитала 27 олимпийских чемпионок — это абсолютный мировой рекорд», — поздравила Татьяну Покровскую председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания Татарстана, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

Она добавила, что этот год выдался очень непростым для федерации. За два года до старта Олимпиады в Париже Татьяна Покровская приняла решение практически полностью сменить «золотой состав» российской сборной.

«Такое решение — это гражданский подвиг. Подготовить абсолютно новую олимпийскую сборную с совершенно новой программой за два года и при этом удержать высочайшую планку прежней сборной, если такая задача и по силам, то только Татьяне Покровской», — считает Ольга Павлова.

Напомним, что воспитанница казанской школы имени Покровской Агния Тулупова также проходит тренировочные сборы в составе российской сборной.