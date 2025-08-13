Татьяна Покровская: «На ЧМ нам говорили: «Русские, куда вы хотите? Встаньте в очередь»

Фото: minsport.tatarstan.ru

Сегодня тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская ответила на вопросы прессы после чествования спортсменов Республики Татарстан, состоявшегося в зале торжеств Казанского Кремля.

Первым делом она рассказала, что ей было очень приятно получить награду в Кремле.

«Так торжественно было. От вручения награды в Кремле я прямо немножечко даже встрепенулась. Очень приятно», – сказала Покровская.

Также тренер рассказала, как проходила тренировка у спортсменов на чемпионате мира в Сингапуре.

«Зашли, немножко поплавали и вышли. Потом опять зашли, поплавали и вышли. Только четыре часа – раз, а потом четыре часа – два. И затем еще зал, вот и все», – поведала Покровская.

В конце наставница рассказала, что на ЧМ не ожидали такой хорошей формы от российских спортсменов.

«Мы столько пропускали, они ждали, что мы придем в таком разложенном состоянии, что они нас будут учить опять. Они немножечко не были готовы к тому, что мы вернулись с прекрасной техникой. Немножко, конечно, мы потеряли вот эти эмоции, потому что это с опытом приходит. Все признали, что техника у нас как была самой высокой, так и осталась. Я не люблю загадывать на будущее, но нам придется преодолеть барьер. Нам раньше говорили, когда мы боролись за бронзу на чемпионате мира: «Русские, куда вы хотите? Встаньте в очередь», – высказалась Татьяна Покровская.

Напомним, на чемпионате мира в Сингапуре сборная России выиграла две серебряные медали в групповых упражнениях.