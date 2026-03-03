news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 марта 2026 10:23

Татьяна Навка: «Популярность Валиевой в таком юном возрасте очень опасна»

Читайте нас в
Телеграм
Татьяна Навка: «Популярность Валиевой в таком юном возрасте очень опасна»
Фото: Владимир Васильев, «Татар-Информ»

Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка прокомментировала популярность фигуристки Камилы Валиевой.

С недавнего времени спортсменка начала заниматься в школе Навки «Наши надежды» под руководством Светланы Соколовской.

«Популярность Камилы, безусловно, в таком юном возрасте очень опасна. И не каждый человек может справиться с таким грузом ответственности на своих плечах. Но вот этот удар под дых, который эта девочка получила в таком раннем возрасте, конечно, её немножко приземлил. И я думаю, что она справится с этой популярностью своей. Да она и сейчас уже справляется. Камила очень мудрая и правильно воспитанная девочка, поэтому надеюсь, что всё хорошо у неё с мозгами и с её ощущением на этой Земле и в этом мире», — сказала Навка в видео «ДоброFON».

#Камила Валиева
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

2 марта 2026
Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

2 марта 2026