Татьяна Москалькова выразила соболезнования жертвам конфликта на Ближнем Востоке

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ Приволжского федерального округа в Казани, затронула тему обострения ситуации на Ближнем Востоке и ответила на вопрос о работе института Уполномоченного по правам человека в этом направлении.

Москалькова сразу указала на взаимодействие с внешнеполитическим ведомством.

«К нашему институту обращений и жалоб по этому вопросу не было, мы постоянно на связи с МИДом, постоянно на связи с нашими дипломатическими работниками», – уточнила Уполномоченный по правам человека в РФ.

Федеральный омбудсмен упомянула о недавнем контакте с послом РФ в Израиле:

«Буквально несколько дней назад я разговаривала с Анатолием Викторовым, который является послом в Израиле. Он дал полный расклад о том, что происходит на этой территории», – пояснила Татьяна Москалькова.

Москалькова выразила надежду на мирное урегулирование:

«Мы очень надеемся, что сегодня опубликованные инициативы о прекращении огня и установлении мира в этой части планеты совершатся. Я хочу принести огромные слова соболезнования семьям погибших и на территории Ирана, где были совершенно беспрецедентные обстрелы объектов мирного населения, и погибшим на территории Израиля», – заявила она.

«Надеемся и призываем международное сообщество поддержать инициативу установления мира на этой территории», – заключила Уполномоченный по правам человека в РФ.