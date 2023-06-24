Татьяна Мерзлякова заявила о недопустимости раскола народа

Член СПЧ Татьяна Мерзлякова призвала к единству. Информация об этом появилась в телеграм-канале Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

«Только что вернулась с передовой, где встречалась с нашими ребятами. Им там непросто, но они все понимают, они знают, за что воюют, они там нуждаются в нашей поддержке и помощи. Наши уральцы — ребята заводские, грамотные, умные, сильные. Они живут под бомбовыми ударами и идут вперед. Они — настоящие. И все, что сейчас происходит, трудно понять, объяснить, тем более поддержать. Это неправильно, это не по- государственному, это аморально», ­— отметила она.

По словам Мерзляковой, дни напряжения могут вызывать разные взгляды, эмоции и амбиции, но «это непозволительно перед своим народом, перед всем миром». «Сядьте , поговорите по-солдатски и не выходите в публичное пространство», — призвала омбудсмен.

«Не мешайте нашим ребятам воевать. Не мешайте людям, которые вяжут, шьют, варят для фронта и верят в Победу! У нас золотые ребята, у нас хорошие люди и недопустимо, чтобы мы раскалывали свой народ.Врагов для этого хватает. А мы должны быть вместе — и никак иначе!», — указано в сообщении.