Татьяна Ларионова заявила, что Татарстан задает тренды развития социальной сферы

Татарстан во многом предвосхищает федеральные решения по развитию социальной сферы. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» заявила депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова.

«Нужно сказать, что Татарстан подает пример во многом в вопросах социального направления», — подчеркнула парламентарий, отвечая на вопрос о ситуации с социальными расходами в условиях продолжающейся специальной военной операции на Украине.

«Если министр здравоохранения [РФ Михаил Мурашко] во время выступления говорил о первичном звене, детском здравоохранении, строительстве новых учреждений, то в республике программа по здравоохранению, в первую очередь по первичному звену, осуществляется несколько лет и имеет колоссальные успехи», — привела пример депутат Госдумы от Татарстана.

«Точно так же и со школами — капитальный ремонт школ начали именно в РТ, сегодня многие подходы по капремонту взяты за основу и в федеральной программе. Если раньше мы делали это в основном за счет средств республиканского бюджета, то сегодня мы имеем право получать еще и федеральные средства», — добавила Ларионова.