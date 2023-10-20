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Руc Тат
Спорт 20 октября 2023 20:54

Татьяна Ларионова выразила гордость за Казань, ставшую лучшим спортивным муниципалитетом

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Депутат Госдумы РФ от Татарстана Татьяна Ларионова выразила гордость за город Казань, который признали лучшим спортивным муниципалитетом на XI Международном форуме «Россия – спортивная держава».

«Горжусь любимым городом! Казань признали лучшим спортивным муниципалитетом. Награждение состоялось на форуме «Россия – спортивная держава» в Перми!!!», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Напомним, вышеупомянутый форум накануне стартовал в Перми и продлится до 22 октября. В этом году он посвящен 100-летию образования органа управления в сфере спорта.

Столицу Татарстана на мероприятии представлял председатель Комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов. Он рассказал участникам форума о таких реализуемых в Казани проектах как «Жизнелюбы», TIMERMAN и Международный турнир по плаванию «Победим вместе».

#Казань #Татьяна Ларионова
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