Татьяна Ларионова выразила гордость за Казань, ставшую лучшим спортивным муниципалитетом

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Татьяна Ларионова выразила гордость за город Казань, который признали лучшим спортивным муниципалитетом на XI Международном форуме «Россия – спортивная держава».

«Горжусь любимым городом! Казань признали лучшим спортивным муниципалитетом. Награждение состоялось на форуме «Россия – спортивная держава» в Перми!!!», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Напомним, вышеупомянутый форум накануне стартовал в Перми и продлится до 22 октября. В этом году он посвящен 100-летию образования органа управления в сфере спорта.

Столицу Татарстана на мероприятии представлял председатель Комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов. Он рассказал участникам форума о таких реализуемых в Казани проектах как «Жизнелюбы», TIMERMAN и Международный турнир по плаванию «Победим вместе».