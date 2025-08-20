Татьяна Ларионова: Татарстан – лидер по рождению детей на 1 тыс. населения в ПФО

Демографии в Татарстане уделяется особое внимание, так как она стала одним из фундаментов развития региона. Благодаря различным программам поддержки и уровню жизни, республика – лидер в ПФО по рождению детей на 1 тыс. населения. Об этом на заседании экспертного клуба «Волга» заявила депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

«Сегодня, когда мы говорим о демографическом кризисе и о том, что это вопрос национальной безопасности, Татарстан занимает первое место в ПФО по рождению детей на 1 тыс. населения. По этому показателю мы впереди многих регионов в России. Помимо повышения благосостояния людей, в республике работает огромное количество программ поддержки», – отметила она.

В пример Ларионова привела программу поддержки женщин, рожающих первого и третьего ребенка на селе в возрасте до 29 лет.

«За последние 12 лет количество многодетных семей в Татарстане увеличилось в 2,5 раза. Потому что у нас раньше всех в стране они начали получать поддержку без учета доходов», – подчеркнула депутат.

По ее словам, все меры поддержки для многодетных семей, принятые в Татарстане много лет назад, стали «золотым стандартом» для всех регионов России.