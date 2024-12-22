Татьяна Ларионова: «Татарстан — это территория крепких семей»

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Член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова во время телемарафона «С Новым годом, семья!» на телеканале «ТНВ-Татарстан» заявила, что Татарстан — это территория крепких семей.

«Пусть все семьи у нас будут крепкими, благополучными, обязательно здоровья каждому члену семьи, всем вашим родным и близким. Обязательно счастья, новогодних чудес, веры, надежды и любви», — пожелала депутат каждому татарстанцу.

Она рассказала, что каждый год под бой курантов обязательно загадывает три желания. Первое желание связано с работой, второе — с близкими, а третье — «это для себя любимой».

«Самое главное, они почти всегда выполняются. Я живу по принципу: на Бога надейся, а сам не плошай. Именно поэтому, чтобы любое желание было исполнено, вкалывай, работай, стремись, мечтай и добивайся. Я думаю, что это самое главное пожелание сегодня всем, кто думает, а что же загадать и как же это исполнить», — дала гостья эфира совет телезрителям.

Своим коронным новогодним блюдом Татьяна Ларионова считает селедку под шубой, с ней согласны все ее родные.

«Это уникальное блюдо. Это точно. Его доверяют в нашей семье только мне, и я должна сказать: все, кто пробует его, всегда говорят, что вкуснее ничего не пробовали. Объясню, почему. Там же много ингредиентов. Пока разделываешь рыбу, пока начинаешь шинковать, крошить как надо — лук, картофель, морковь, свёклу, обязательно — зеленое кисло-сладкое яблочко... Ты в это время думаешь, вспоминаешь, а что же приятного было в уходящем году? И всегда это делаешь с улыбкой, потому что приятное без улыбки не бывает. Всегда вкладываешь душу в эту работу, которую сейчас выполняешь. А дальше уже, когда начинаешь слои укладывать, ты уже думаешь: „А что загадаю на следующий год?“ Главное — всё делать с душой, от души, для души», — дала она лайфхак по приготовлению самого вкусного блюда.