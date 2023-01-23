Татьяна Ларионова: «Содействие республики СВО получило высокую оценку Президента РФ»

Одной из важнейших тем на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с главой государства Владимиром Путиным была специальная военная операция на Украине и ее многоплановая поддержка на региональном уровне. Такое мнение «Татар-информу» высказала депутат Государственной Думы от Татарстана Татьяна Ларионова.

По мнению парламентария, высокая оценка развития Татарстана, прозвучавшая со стороны Президента РФ Владимира Путина, обусловлена тем, что республика многие годы по основным показателям находится в числе регионов-лидеров.

«Важно, что развитие экономики, промышленности, агрокомплекса — это прежде всего труд и благосостояние нашего населения, качество жизни каждой семьи. Именно это постоянно подчеркивает Президент Татарстана Рустам Минниханов, и потому неслучайно, что особое внимание во время встречи он уделил системе мер социальной поддержки граждан», — подчеркнула Ларионова.

Кроме того, одной из ключевых тем встречи она назвала поддержку специальной военной операции на уровне региона.

«Татарстан отправил несколько сотен тонн гуманитарного груза. Свой вклад вносят все — муниципальные образования, предприятия и организации всех видов собственности, некоммерческий сектор, мобилизованные, строители, врачи. Очевидно, что масштабная поддержка, которая оказывается мобилизованным сегодня, внимание и содействие республики к этому вопросу получили высокую оценку Владимира Путина», — сказала депутат.

В завершение Ларионова отметила, что Татарстан — один из опорных регионов многонациональной России.

«Потенциал республики действительно весом, и наши жители не сомневаются, что социально-экономическое развитие будет усиливаться и преумножаться», — резюмировала Татьяна Ларионова.