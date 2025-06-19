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Общество 19 июня 2025 15:22

Татьяна Ларионова: Сегодня очень мало тематики СВО на федеральных каналах

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На федеральных телевизионных каналах мало внимания уделяется теме специальной военной операции. Этот вопрос активно обсуждался сегодня на пленарном заседании проекта «Культурный десант 45/25», отметила депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова.

«При этом в медиасфере Татарстана регулярно освещают тематику специальной военной операции. В республике делают много для освещения СВО и в плане благотворительности. Мы народ, верующий в добро и умеющие творить добро, в том числе и в культуре», – выразила уверенность парламентарий.

По ее мнению, за последний год в стране произошло важное событие – люди вспомнили, что они патриоты. «Мы должны быть патриотами и передавать это своим потомкам, в первую очередь ради себя и своих близких», –подчеркнула депутат.

Она также отметила, что прошедшее сегодня мероприятие, как и другие патриотические акции, позволяет познакомиться с интересными людьми, которые разделяют твои интересы, а также узнать мнение этих людей по различным вопросам.

«Важность мероприятия чувствуешь в самой формулировке – культурный десант. Можно сказать, сегодня был десант светлых, талантливых людей, которые через культуру и свое отношение к Родине донесли свои мысли до нас. Например, что любые трудности преодолимы, если мы будем вместе», – заключила Татьяна Ларионова.

#Татьяна Ларионова #СВО #Татарстан
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