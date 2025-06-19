Татьяна Ларионова: Сегодня очень мало тематики СВО на федеральных каналах
На федеральных телевизионных каналах мало внимания уделяется теме специальной военной операции. Этот вопрос активно обсуждался сегодня на пленарном заседании проекта «Культурный десант 45/25», отметила депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова.
«При этом в медиасфере Татарстана регулярно освещают тематику специальной военной операции. В республике делают много для освещения СВО и в плане благотворительности. Мы народ, верующий в добро и умеющие творить добро, в том числе и в культуре», – выразила уверенность парламентарий.
По ее мнению, за последний год в стране произошло важное событие – люди вспомнили, что они патриоты. «Мы должны быть патриотами и передавать это своим потомкам, в первую очередь ради себя и своих близких», –подчеркнула депутат.
Она также отметила, что прошедшее сегодня мероприятие, как и другие патриотические акции, позволяет познакомиться с интересными людьми, которые разделяют твои интересы, а также узнать мнение этих людей по различным вопросам.
«Важность мероприятия чувствуешь в самой формулировке – культурный десант. Можно сказать, сегодня был десант светлых, талантливых людей, которые через культуру и свое отношение к Родине донесли свои мысли до нас. Например, что любые трудности преодолимы, если мы будем вместе», – заключила Татьяна Ларионова.