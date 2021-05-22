Татьяна Ларионова расскажет татарстанцам об особенностях полилингвального образования

В чем особенность полилингвальных комплексов, какие требования предъявляются к их ученикам, как ведется обучение в таких образовательных учреждениях — на эти и другие вопросы в программе #ТатарстанОнлайн ответит зампредседателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова.

Трансляция программы состоится 24 мая в официальных сообществах Татарстана в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе YouTube. Начало мероприятия запланировано на 11.00.

Каждый пользователь также сможет задать интересующий его вопрос. На самые интересные и распространенные Татьяна Ларионова ответит онлайн, а на остальные — после завершения программы.

Первый выпуск #ТатарстанОнлайн состоялся в апреле 2020 года. За это время гостями студии стали более 30 глав министерств и руководителей различных ведомств республики. В сентябре прошлого года на вопросы жителей РТ ответил Президент Татарстана Рустам Минниханов.