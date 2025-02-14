Татьяна Ларионова провела первое заседание комиссии по народной программе «Единой России»

Депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Ларионова

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Состоялось первое рабочее заседание комиссии по реализации народной программы «Единой России» в Татарстане. Она создана на базе Татарстанского регионального отделения партии. Провела мероприятие возглавившая комиссию депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова, сообщает пресс-служба отделения.

Спикер напомнила, что народная программа – это стратегический документ «Единой России», сформированный на основании почти 2,5 млн предложений и обращений граждан РФ, затрагивающий в той или иной степени все сферы жизни. Программа разработана в целях улучшения качества жизни граждан и решения социальных проблем, добавила она.

На съезде партии в декабре 2024 года в народную программу внесено 39 новых положений, теперь она включает 389 пунктов. Появился специальный раздел о поддержке участников специальной военной операции. Сейчас «Единая Россия» готовит показатели и индикаторы к новым положениям для контроля их исполнения, ожидается ряд кадровых изменений среди руководителей направлений.

«Народная программа очень емкая. Она включает абсолютно все направления жизни каждого человека – и старого, и малого. Поэтому работа нашей комиссии должна быть нацелена на решение самых злободневных вопросов <...>, чтобы они одинаково работали и решались, независимо от того, где человек проживает – в сельской местности или городе. Нам надо понимать, о чем мечтают татарстанцы: пожелания каждой категории людей вне зависимости от возраста, чего ждут они сегодня, чего не хватает, какая им помощь, внимание или услуга нужна», – сказала Татьяна Ларионова.

Татарстан стал первым из регионов, который создал свою комиссию по реализации народной программы в республике. В состав новой структуры вошли представители министерств и ведомств РТ, муниципальных образований РТ, Государственного Совета РТ, координаторы федеральных партийных проектов. Заместителями руководителя комиссии стали заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова и первый заместитель руководителя Регионального исполкома партии Светлана Гиниятуллина.

«Наша комиссия не берет на себя глобальные вопросы, которые должны решаться на федеральном уровне. Да, мы можем приносить предложения – как в Правительство Российской Федерации, так и в Государственную Думу. Но прежде всего мы будем ориентироваться на конкретных жизненных вопросах, связанных с Республикой Татарстан и с каждым муниципальным образованием», – подчеркнула Ларионова.

По мнению парламентарий, в комиссии собрались очень квалифицированные и ответственные специалисты. В связи с этим она выразила надежду, что они всегда будут советоваться с людьми, с избирателями, «потому что обратная связь – это то звено, которое просто необходимо учитывать каждый день, каждая часть своей жизни».

Сегодня были определены основные группы, которые будут работать по разным направлениям. По разделу народной программы «Благополучие человека» группу «Хорошая работа – достаток в доме» возглавил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов. Он будет отвечать за вопросы кадровой политики, трудоустройства, соблюдения прав работников, повышения эффективности работы служб занятости.

Группой «Крепкая семья» будет руководить начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова, координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья». Группа призвана обеспечить благополучие семей с детьми, создать сеть ресурсных семейных многофункциональных центров, разработать программу адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни и так далее.

За направление «Здоровье человека» будет отвечать заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения по городу Казани Владимир Филатов. Главная задача – обеспечить рост качества медицинской помощи всем слоям населения.

За направление «Забота о каждом нуждающемся» ответственным назначен заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ, координатор федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Адель Мубаракшин. Ему вместе с коллегами предстоит определить основные направления работы в сфере соцзащиты населения.

Группа «Современное образование и передовая наука» во главе с заместителем министра образования и науки РТ Рамилем Хайруллиным займется наукой, образованием, просвещением, воспитанием, трудоустройством выпускников, строительством и капремонтом объектов этой сферы.

Направление «Удобная и комфортная жизнь» возглавил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин. Члены группы будут решать вопросы жилищного и коммунального хозяйства, повышения уровня комфорта жизни в населенных пунктах, газификации, системной поддержки местных инициатив, а также развивать систему общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления.

За «Экологию для жизни» отвечать будет первый заместитель министр экологии и природной ресурсов РТ Егор Тарнавский. Помимо основных вопросов экологии, группе предстоит решать проблемы помощи безнадзорным животным и работать над развитием экологического туризма.

Группа «Государство для человека» нацелена на обеспечение качественного доступа к услугам и товарам в сельской местности, повышение доступности судебной защиты за счет создания единого онлайн-сервиса и так далее. Возглавил ее первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

Раздел народной программы «Сильная Россия» включает группы «Экономика развития» во главе с заместителем министра экономики РТ Сарией Сиразиевой, «Развитие села» под руководством заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марселя Махмутова, «Культура, история, традиции» под началом первого заместителя министра культуры РТ, координатора федерального партпроекта «Культура малой Родины» Юлии Адгамовой. К этому же разделу отнесены направления «Гражданская солидарность и молодежная политика» под руководством заместителя министра по делам молодёжи РТ Айгуль Сабировой и «Развитие туризма» во главе с заместителем председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасией Софьиной.

В народной программе предусмотрен отдельный раздел по поддержке военнослужащих и их родственников. В комиссии за эту работу будет отвечать руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина, ставшая во главе группы «Поддержка участников СВО и членов их семей».

Татьяна Ларионова попросила участников всех групп внести предложения по ключевым задачам на предстоящий год. Определен механизм работы самой комиссии – она будет ежемесячно собираться полным составом, выезжая в том числе в разные муниципальные образования. Деятельность группы будет определять руководитель каждого направления.

Первое выездное заседание комиссии по теме «Культура, история, традиции» должно пройти в Зеленодольске, который сейчас готовится встретить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в новом статусе «Город трудовой доблести». Также было сказано, что в начале лета на выездном заседании обсудят тему «Забота о каждом нуждающемся», в августе – вопросы развития села, а в октябре – гражданскую солидарность и молодежную политику.

Помимо этого, заседания комиссии будут проходить в рабочем порядке каждый месяц в Казани. Депутат Госдумы попросила коллег принять активное участие в освещение деятельности комиссии и реализации народной программы «Единой России».

«Если мы что-то делаем, надо об этом говорить, надо это показывать. Люди должны знать: мы это делаем. Люди должны нам помогать, поддерживать, вносить предложения, пожелания, и они смогут видеть, знать – у них это получилось!» – резюмировала Татьяна Ларионова.