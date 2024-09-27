news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 27 сентября 2024 14:13

Татьяна Ларионова: Приоритетные задачи - поддержка участников СВО и всех семей

Скопировать ссылку

Раис Татарстана Рустам Минниханов в числе приоритетных задач по реализации социальной политики обозначил поддержку участников СВО и их семей, пристальное внимание к молодежи, модернизацию системы среднего профессионального и школьного профильного образования, поддержку семей, как основу человеческого существования.

Так прокомментировала сегодняшнее послание Раиса Татарстана Госсовету РТ депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Ларионова корреспонденту «Татар-информа».

«К слову, в республике с 1 октября начнут выдавать единые удостоверения многодетной семьи, статус которой сейчас несколько уточнен: это семья, где воспитываются трое и более детей до 23 лет (при очном формате обучения старшего ребенка в вузе)», - заметила Ларионова.

Также по ее словам, Рустам Минниханов обратил внимание на существенное развитие системы репродуктивного здоровья мужчин и женщин.

«Все эти вопросы в фокусе внимания депутатов, совместно с коллегами продолжим работу по намеченному Раисом республики курсу и дальше», - подчеркнула Татьяна Ларионова.

#Послание Госсовету РТ 2024 #Раис Республики Татарстан #Татьяна Ларионова #Год семьи
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100