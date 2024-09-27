Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татьяна Ларионова: Приоритетные задачи - поддержка участников СВО и всех семей
Раис Татарстана Рустам Минниханов в числе приоритетных задач по реализации социальной политики обозначил поддержку участников СВО и их семей, пристальное внимание к молодежи, модернизацию системы среднего профессионального и школьного профильного образования, поддержку семей, как основу человеческого существования.
Так прокомментировала сегодняшнее послание Раиса Татарстана Госсовету РТ депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Ларионова корреспонденту «Татар-информа».
«К слову, в республике с 1 октября начнут выдавать единые удостоверения многодетной семьи, статус которой сейчас несколько уточнен: это семья, где воспитываются трое и более детей до 23 лет (при очном формате обучения старшего ребенка в вузе)», - заметила Ларионова.
Также по ее словам, Рустам Минниханов обратил внимание на существенное развитие системы репродуктивного здоровья мужчин и женщин.
«Все эти вопросы в фокусе внимания депутатов, совместно с коллегами продолжим работу по намеченному Раисом республики курсу и дальше», - подчеркнула Татьяна Ларионова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»