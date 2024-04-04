Татьяна Ларионова презентовала «демографическую открытку» Татарстана

«Демографические открытки» в настоящее время составлены по 11 регионам России, в том числе и по Татарстану. В них изложены 11 основных параметров социальной политики по каждому региону. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова на заседании в Госсовете РТ.

«Средний возраст матери в Татарстане составляет 28,9 лет. Доля рождений в незарегистрированных браках в регионе составляет 15%. По 11 регионам сделаны такие открытки и мы видим, по каким показателям лучше, а где еще явно не дотягиваем. Это полезный инструмент для того, чтобы отрабатывать дальнейшие механизмы работы», - сказала она.

Совместное заседание объединения женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мэрхэмэт – Милосердие» и женской палаты депутатов Архангельской области прошло в Казани. Его участники обсудили реализацию социальной политики, направленной на поддержку семей с детьми, а также роль общественных объединений в укреплении межнационального и межконфессионального согласия.