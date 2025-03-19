Татьяна Ларионова пообещала выйти в Госдуму с инициативой о семейном бизнесе

Семейному бизнесу уделено недостаточно внимания в Государственной Думе, однако этот вопрос нужно непременно обсуждать. Об этом в своем видеообращении на выездном заседании Всероссийского Семейного совета в Казани поделилась депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

«Должна принять на себя ответственность за то, что семейный бизнес пока не утвержден законодательно. Наш комитет активно работает над этой темой, но пока она не очень сильно продвинута на площадке Государственной Думы. Но жизнь указывает на то, что здесь нужно как можно настойчивее говорить об этом. Уверена, сегодняшний совет станет еще одним фактором, чтобы выйти в Думу с этой инициативой», – отметила депутат.

Семейный бизнес сегодня проник во все сферы народного хозяйства, что говорит о том, что это направление стало важной частью экономики всей страны, сообщила Ларионова.