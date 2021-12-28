Татьяна Ларионова подарила детям с орфанными заболеваниями планшеты и сладкие подарки

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова по видеосвязи из Регионального исполкома «Единой России» пообщалась с волонтерами в районах, где передадут подарки детям с орфанными заболеваниями.

«Каждый из депутатов запланировал для себя марафон добрых дел перед Новым Годом. В этом году я решила поддержать детей с орфанными заболеваниями, которые вынуждены находиться дома под контролем родителей. От моего имени волонтеры в Елабуге, Мамадыше, Нижнекамске и Казани передадут им планшеты и сладкие подарки», — сообщила Ларионова.

Шестерым татарстанцам от четырех до 17 лет передали то, что, по мнению депутата, необходимо современным детям.

«Я решила помочь этим детям, поскольку финансовая и медицинская помощь – это очень важно. Но это не все. Хотелось поддержать их морально», — поделилась депутат.

Также она оказала поддержку семье, в которой проживает девушка инвалид-колясочник. Во время приема к Ларионовой обратилась мама девушки с просьбой организовать ремонт в квартире и помочь в создании доступной среды.

«Сегодня поеду к этой семье в гости. Там живут мама и дочка. Мы провели ремонт, отремонтировали санузлы и организовали доступную среду для комфорта семьи. Надеюсь, им понравился ремонт, и у нас получилось облегчить им проживание», — отметила депутат.