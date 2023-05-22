Татьяна Ларионова: «Патриарх отметил, что модель Татарстана — пример для страны и мира»

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Татарстан говорит о признании достижений республики в создании уникальной модели межконфессионального и межнационального диалога. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказала депутат Государственной Думы от Татарстана Татьяна Ларионова.

Она напомнила, что визит предстоятеля Русской православной церкви был приурочен к международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum».

На татарстанской земле патриарх посетил ряд знаковых объектов. Он побывал в Болгаре, осмотрел Памятный знак в честь принятия ислама и порадовался за мусульман, которые имеют возможность увидеть самый большой печатный Коран в мире. Здесь же святейший осмотрел реликвии пророка Мухаммеда, привезенные в Татарстан из Дагестана. Патриарх особо отметил соседство соборной мечети и храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.

«Особое значение имела встреча патриарха с лидерами мусульманской уммы. Ее главный лейтмотив — межкультурный и межконфессиональный диалог. И здесь, как отметил святейший, опыт Татарстана бесценен», — сказала Татьяна Ларионова.

По ее словам, тему межконфессионального диалога глава РПЦ продолжил в соборе Казанской иконы Божией Матери, где на божественной литургии его слушали православные Казани и республики.

«Святейший патриарх Кирилл выразил свою благодарность духовенству и всем жителям республики, отметил доброжелательную обстановку. Он подчеркнул, что модель Татарстана — это пример и для страны, и для всего мира», — резюмировала Татьяна Ларионова.

Кроме того, она добавила, что во время завершения своего визита в Татарстан патриарх Кирилл выразил благодарность руководству республики за глубокое понимание механизмов межконфессиональных отношений, от которых зависит будущее страны.