Татьяна Ларионова: «Отцы несут ответственность за семью, детей, страну»

«Для настоящих отцов чужих детей не бывает» — к такому выводу пришли эксперты, собравшиеся накануне Дня отца за круглым столом на тему «Ответственное отцовство» в Казани. По их мнению, значимость этого молодого в нашей стране праздника возрастает с каждым годом.

«Мы сегодня собрались по случаю праздника, которому всего три года. Но он скоро станет одним из главных на территории России, потому что отец всегда был символом для нашего народа. День отца — это праздник не просто родителя, а наставника и лидера, который ведет за собой подрастающее поколение», — поделился своим пониманием перспектив директор по развитию региональной общественной организации РТ «Союз отцов» Алексей Сандригайло.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

День отца в этом году в России будет отмечаться 15 октября. По оценке спикера, если в первый год его проведения людям нужно было объяснять суть нового праздника, то сейчас в каждой школе Татарстана проходят разные мероприятия: выставки рисунков, конкурсы, дети читают стихи, посвященный папам.

«С каждым годом праздник набирает обороты. А одним из инициаторов его проведения было всероссийское движение — Союз отцов России», — заметил Сандригайло.

Депутат Государственной Думы России Татьяна Ларионова поприветствовала представителей общественных организаций, активистов многодетных и приемных семей республики, собравшихся за круглым столом.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

«Сегодня мы говорим об отце как о человеке, ответственном за семью, детей, Родину и страну. Ответственность высокая, а значимость праздника будет со временем возрастать», — считает она.

Ларионова напомнила, что тема отцовства поднималась еще в 2008 году в Нижнекамске на заседании Республиканского совета по благотворительной деятельности, который в то время возглавлял первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Мы тогда познакомились с удивительной семьей, в которой 11 родных детей. Главой семьи был врач, работающий в больнице Нижнекамска. Он выступил на заседании, говоря о том, что самое главное в семье — взаимопонимание и опора на отца», — отметила Ларионова.

В то время в Нижнекамске уже был создан Совет отцовства, девиз которого звучал так: «Нет чужих детей, есть окружение моего ребенка».

По итогам заседания был создан первый Совет отцов в республике. С тех пор это направление общественной деятельности стало развиваться и совершенствоваться, а в последние два-три года наблюдается всплеск проводимой работы.

«Сегодня мы не можем не вспомнить об отцах, которые выполняют свой долг на специальной военной операции, защищая семьи и Родину. В нашу жизнь пришло понимание этого», — добавила Ларионова.

Участники мероприятия обсудили результаты работы региональной общественной организации Республики Татарстан «Союз отцов» за 2023 год и меры поддержки участников СВО. В заключение состоялось награждение отличившихся отцов республики.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Всероссийская общественная организация «Союз отцов» занимается продвижением традиционных семейных ценностей и популяризацией роли отца. В настоящее время организация объединяет более 15 тыс. активистов в 51 субъекте страны. Региональные отделения насчитывают 1,4 тыс. сообществ.

Стоит отметить, что Президент России Владимир Путин назвал семьи с двумя и более детьми будущим России, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. «Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей», — сказал он.