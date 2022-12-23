Татьяна Ларионова: «Норма о появлении раиса РТ после выборов — верное решение»

Переименование должности Президента Татарстана в раиса для вновь избранного на следующих выборах руководителя региона — мудрое и компромиссное решение. Оно будет учитывать волеизъявление граждан, которые голосовали за действующего Президента РТ на прошлых выборах в 2020 году. Такую точку зрения высказала депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова.

«Я хотела бы поддержать сегодняшнее решение. В сегодняшней непростой для России обстановке оно является самым мудрым. Мы всегда считаем себя частью России, республикой, которая лидирует во многих областях, в том числе, при поддержке федеральных органов власти. При этом нужно считаться с тем, что действующий Президент РТ был избран на всенародном голосовании. Думаю, что это понимают и федеральные коллеги, поэтому норма о том, что обновленное наименование должности руководителя республики начнет действовать после следующих выборов, тоже правильное решение», — объяснила Ларионова.

Она добавила, что проводить отдельный референдум для ускорения процедуры переименования должности Президента Татарстана в сегодняшних непростых условиях было бы неуместно.

«Татарстан всегда выступал за наше единство, решение общих для всей страны задач и вопросов», — заключила Татьяна Ларионова.