Татьяна Ларионова: «Наши дети должны знать, что мы живем в великой стране»

Лучшие традиции пионерского движения вспомнили участники пленарного заседания республиканской научно-практической конференции «Воспитательный потенциал детского и молодежного общественного движения: преемственность и инновации». Заседание прошло сегодня в Национальной библиотеке РТ в Казани.

«Наше поколение выросло в пионерских галстуках. К сожалению, современная ситуация показывает необходимость усиления внимания к воспитательной работе. Воспитательная деятельность во всех образовательных организациях становится стратегической и фундаментальной, главным трендом всей системы образования», — сообщил и.о. ректора, первый проректор Института развития образования РТ Равиль Хамитов.

Он проинформировал, что научно-практическая конференция началась 13 апреля, с тех пор прошло пять секций, одна из которых была посвящена 100-летию пионерской организации.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На мероприятии напомнили, что всесоюзной пионерской организации 19 мая исполнится 100 лет. Массовое детское движение носило имя Владимира Ильича Ленина, день рождения которого празднуется сегодня, 22 апреля. В этот день на пленарном заседании собрались люди, участвовавшие в этом движении.

Перед собравшимися выступила депутат Госдумы РФ, член думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова.

«Пионерская организация сделала много для каждого пионера и в целом для страны. Мы гордимся тем, что наша страна дала первого космонавта Юрия Гагарина, и это тоже бывший пионер. Я благодарна тем, кто собрался здесь, за память и доброе отношение к этим замечательным страницам в жизни страны», — сказала она.

Ларионова сообщила, что в свое время была активной пионеркой, председателем совета дружины, секретарем комитета комсомола, работала старшей вожатой в казанской школе №82. Она рассказала, как школьное самоуправление создало вокально-инструментальный ансамбль, а ученики сдавали макулатуру и металлолом, подрабатывали дворниками, чтобы купить музыкальные инструменты.

«Можно и нужно продолжать те добрые традиции, которые у нас сохранились и могут быть приумножены. Наши дети должны знать, что мы живем в великой стране. Наши языки должны быть могучими, созидательными и любимыми», — подчеркнула спикер.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Ларионова пожелала, чтобы пионерская жизнь стала образцом для современных молодежных общественных организаций. Как уточнила замминистра по делам молодежи РТ Софья Мустафина, всего в Татарстане действует более 800 детских и более 100 молодежных организаций. В работе конференции приняли участие педагогические работники всех уровней образования, руководители детских и молодежных объединений Татарстана.