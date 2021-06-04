Татьяна Ларионова: «Много вопросов нужно решить по усовершенствованию мер соцподдержки»

— Татьяна Петровна, один из крупных проектов, который реализует Фонд «Возрождение», — создание сети полилингвальных образовательных комплексов. В Татарстане уже работают два таких комплекса. Как они завершили учебный год, возникли ли какие-то сложности с учетом пандемии? Где еще появятся комплексы в новом учебном году и что они предложат учащимся?

— Последние два года Фонд «Возрождение» занимается прежде всего полилингвальными комплексами. На сегодня у нас два комплекса — в Казани и Елабуге. Основой казанского комплекса стала 165-я школа, которая ранее эффективно работала, в том числе по вопросам, связанным с татарским и английским языками. В ней сейчас располагается начальное звено полилингвального комплекса.

На улице Бичурина мы построили еще одно здание на 800 мест. Это билингвальная школа. А на Бондаренко находится полилингвальная школа на 1224 места с интернатом. И все эти три школы составляют единый комплекс.

В летний период этого года мы завершаем строительство и создание центра дополнительного образования, который тоже войдет в структуру казанского комплекса. Это будет круглогодичный оздоровительный лагерь с воспитательной и образовательной функциями. Там предполагается проводить языковые смены, потому что самое главное направление полилингвального комплекса — обучение на двух государственных языках — русском и татарском, а также на международном — английском. При этом в казанском комплексе уже сейчас дети учат китайский, итальянский, арабский. И мы будем продолжать совершенствовать и наращивать количество иностранных языков.

Важная задача полилингвальных школ заключается в том, чтобы дети, независимо от национальности, знали и любили два государственных языка, понимали и принимали основную концепцию нашей республики — жить в согласии. Один из предметов в нашем комплексе так и называется — «Философия согласия». Специально подготовлены учебники, и дети любят этот предмет.

В Елабуге состав комплекса несколько иной. Там функционирует школа на 1224 места и два дошкольных учреждения. 1 сентября откроется комплекс в Набережных Челнах. Там уже работают три дошкольных учреждения, завершается строительство школы на 1224 места. К следующему учебному году для этого комплекса введем в эксплуатацию загородный центр дополнительного образования. Он будет размещаться в одном из лагерей КАМАЗа — «Следопыт».

В дальнейшем такие же комплексы будут созданы в Нижнекамске и Альметьевске. Более того, Президент Татарстана Рустам Минниханов дал согласие на создание комплекса в селе Усады Лаишевского района. Есть желание создать второй комплекс в Казани. Всего пока запланировано построить семь комплексов.

Многие главы районов заявляют о готовности создать полилингвальные комплексы в новых школах, которые запланированы к строительству, потому что первый год работы двух комплексов показал востребованность их технологий и идеологии.

— В Башкортостане тоже появились полилингвальные школы. При реализации проекта их специалисты советовались с Татарстаном, с Фондом «Возрождение», они заимствовали наши идеи?

— Наши соседи заявили, что создадут 14 полилингвальных комплексов. Но концептуально то, что они сейчас создали и открыли, несколько уступает нашим подходам и принципам. Причем, прежде всего, это признают специалисты Башкортостана. Мы буквально месяц назад встречались с руководством и преподавателями университета этой республики. Они приезжали сюда, чтобы ознакомиться с работой казанского комплекса и системой подготовки кадров, которой занимается Казанский федеральный университет.

Башкирские коллеги признали, что у них пока упор больше делается на изучение языков. Но полилингвальная школа — это не только образовательная организация, где более глубоко и системно изучаются языки. Главное здесь и то, что на этих языках изучаются разные предметы. У нас, к примеру, уже со второго класса такие предметы, как ИЗО, музыка, физкультура, преподаются на татарском языке. В седьмом классе школьники изучают географию, биологию, математику на английском языке. То есть языки трансформируются в учебный процесс не просто как предметы, а как возможность изучать с их помощью другие предметы, свободно владеть каждым из трех основных языков изучения.

Вот такого, может быть, детального подхода Башкортостан еще не наработал. Понятно, они начали эту работу чуть позже нас. С нового учебного года в свои учебные планы коллеги внесут коррективы. Впрочем, и наши специалисты готовы заимствовать всё, что есть интересного и полезного, у своих единомышленников. Взаимообогащение всегда очень полезно.

— Насколько сложно поступить в полилингвальный комплекс? Мы слышали разные истории, люди даже меняли прописку, чтобы попасть в такую школу.

— Заявок от родителей очень много. Ожидания у родителей от такой школы тоже очень большие. Понятно, что концепция, которая заявлена, — масштабная. Условия, которые созданы для детей, — уникальные. Поэтому естественно желание родителей, чтобы их ребенок учился в одной из лучших школ.

Но в каждом районе республики такие школы построить мы не можем. Строим их прежде всего в городах. Именно в городах во многих татарских семьях дети не говорят на родном языке. Учителя сегодня сталкиваются с таким феноменом — дети приходят в первый класс и начинают учить татарский язык с нуля, не знают даже разговорного родного языка.

Что касается микрорайона, прописки, конкурса, ситуация следующая. Желающих так много, что в классах сегодня большая наполняемость — по 38–39 человек при нормативе класс-комплекта — 24 ученика. Понимая все сложности, мы несколько ограничили территориальное прикрепление к микрорайону. Принимать детей в первый класс по конкурсу мы не можем, поэтому открыли предшколу. Посещая занятия, родители понимают, смогут ли их дети «потянуть» эту школу, принимают продуманные решения.

А вот со второго класса, в соответствии с законодательством, мы можем проводить тестирование. Собеседование проводится по татарскому и английскому языкам. И уже по результатам даем рекомендации родителям, говорим о тех трудностях, с которыми столкнется ребенок. Это необходимо для того, чтобы к нам шли осознанно.

— В качестве исполнительного директора Фонда «Возрождение» вы активно занимаетесь историческими проектами. Святыни Болгар и Свияжск восстановлены, но совершенству нет предела. Как будут развиваться эти территории в ближайшие годы?

— При создании фонда мы ставили главную задачу — возрождение двух святынь, мест добровольного принятия ислама Древнего Болгара и православного острова-града Свияжск. Да, в республике немало других памятников культуры, которые надо восстанавливать, ими надо заниматься. Но есть Министерство культуры, Комитет по охране объектов культурного наследия, это их полномочия и обязанность. Поэтому было принято решение продолжить работы фонда по культурному наследию, но с учетом реалий сегодняшнего дня. Болгар и Свияжск включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фонд обеспечивает их взаимодействие с рабочими органами ЮНЕСКО. Тем более что Минтимер Шарипович Шаймиев является специальным посланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, Послом доброй воли ЮНЕСКО.

Татарстан выбран местом проведения в 2022 году 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта организация традиционно рассматривает такие вопросы, как включение новых объектов в Список ЮНЕСКО, исключение отдельных объектов, если не выполняются требования об их сохранности, исполнение международной Конвенции по охране объектов культурного наследия.

Завоевать право проведения такой сессии очень сложно. Татарстан на деле подтвердил, что работа по содержанию памятников, отношению к культуре значимы для республики, что мы имеем все основания стать площадкой для международного диалога. Этому способствует состояние объектов и интерес к ним населения республики и туристов.

В Свияжске количество туристов с каждым годом возрастает. Когда мы только начинали заниматься островом-градом, в 2010 году там побывало 7 тысяч туристов. В этом году мы ожидаем 800 тысяч. Идем на рекорд. В Болгаре количество туристов также многократно увеличилось. Возрастает число туристов из регионов России и зарубежных стран.

В целом же Государственный Советник Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев неоднократно подчеркивал, что мы восстанавливаем исторические памятники для будущих поколений, потому что история и культура — это то, на чем основана духовная составляющая нашего общества. Именно поэтому мы стали строить полилингвальные школы, поэтому мы говорим о сохранении языков, которые являются частью культуры, о философии согласия. Все это наша история, настоящее и будущее.

— Теперь о другой, не менее важной теме. Вы являетесь руководителем рабочей группы регионального отделения «Единой России» по контролю за реализацией национальных проектов в Татарстане. Как вы оцениваете исполнение нацпроектов, повлияла ли пандемия на запланированные работы?

— Партия «Единая Россия» прежде всего видит свое участие во взаимодействии с населением. Любой проект будет успешен, если он близок и понятен людям.

Пандемия, конечно, повлияла на реализацию национальных проектов, но не в той мере, как в других регионах России. Мы освоили все средства, которые были выделены. Это стало возможным благодаря решению нашего Президента Рустама Нургалиевича Минниханова о поддержке предприятий республики, в том числе организаций строительной отрасли. Работы не приостанавливались ни по одному проекту. А как иначе — люди ждут ФАПы, клубы, школы и детские сады.

Так, в прошлом году в рамках национального проекта «Демография» мы открыли 20 дошкольных учреждений. В этом году планируем открыть еще 16 детсадов. Не снижаем планку по приему детей ясельного возраста.

В республике многое сделано для создания гериатрических кабинетов для людей старшего поколения. Сегодня создано 72 гериатрических кабинета, большинство из них по инициативе «Единой России». В здравоохранении принимаются колоссальные усилия по открытию новых учреждений. В ближайшее время, к примеру, войдет в эксплуатацию детский онкологический центр. Татарстан первым в России заявил о капитальном ремонте и оборудовании всех поликлинических учреждений. Ранее эта задача была решена по стационарам.

Кроме того, за последние два года в рамках национального проекта «Культура» практически все музыкальные школы, которые работают в системе Министерства культуры республики, получили новые музыкальные инструменты.

Очень большая работа проводится в рамках нацпроекта «Экология» — 11 очистных сооружений реконструируются, ремонтируются или строятся. Перечень сделанного можно продолжить.

В этом году запланировано направить 30,8 млрд рублей на реализацию 11 национальных проектов. Будут отремонтированы и построены 292 объекта капитального строительства и дорожного хозяйства — запланировано строительство школы, благоустройство 57 парков и скверов, расчистка трех водных объектов, строительство трех домов культуры и двух центров культурного развития, приобретение 100 квартир для расселения аварийного жилищного фонда. И многое-многое другое.

Национальные проекты дают импульс, мобилизуют многие направления и отрасли. Более того, в Татарстане к национальным проектам добавляется мощная работа, связанная с нашими республиканскими программами и проектами. 40 программ, которые жители справедливо называют президентскими, значительно усиливают те результаты, которые мы имеем по реализации национальных проектов.

— В Госсовете Татарстана вы возглавляете объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие». Какие социально значимые проекты реализуются объединением?

— Для меня эта работа очень ответственная и значимая. В составе объединения 15 женщин-депутатов. Ключевыми в нашей работе являются вопросы семьи, женщин, детей.

Очень важно, что именно женщины-депутаты инициируют многие социальные проекты, вносят предложения по решению актуальных для жителей вопросов. К примеру, на одной из сессий мы представили аналитику по состоянию загородных оздоровительных лагерей и предложили сформировать особую программу по их реновации. Много наших предложений реализовано при решении вопроса горячего питания школьников.

В текущем году женщины-депутаты совместно с комиссией по национальным проектам вышли с инициативой создать во всех школах шахматные зоны как дополнительные возможности для интеллектуального развития детей. Мы выяснили, что 898 школ к началу календарного года таких зон не имели. Сегодня более 500 шахматных зон уже открыто.

И, конечно, мы взаимодействуем с гражданским сообществом, благотворительными фондами. Вместе мы находим новые дополнительные ресурсы, осуществляем значимые социальные проекты. Примеры можно приводить долго. Важно, что все это приносит пользу нашим избирателям.

— Татьяна Петровна, вы приняли участие в праймериз «Единой России» и вошли в число кандидатов, набравших самое большое количество голосов. С чем связано ваше решение избираться депутатом Государственной Думы? Какие направления законотворческой деятельности вы планируете вести?

— Прежде чем принять такое решение, я долго размышляла. Будучи человеком конкретных дел, всегда ориентируюсь на результат, чтобы это было ощутимо, чтобы можно было видеть глаза людей, для которых это сделано. Весь мой жизненный опыт наполнен результативной работой.

Одиннадцать лет проработав в школе, я любила свои уроки. Горжусь многими своими учениками, выпускниками. Немало сделала в Управлении социальной защиты города Казани и горжусь этим периодом своей жизни так же, как и последующими годами. В Госсовет я пошла достаточно поздно, когда уже был опыт работы с Минтимером Шариповичем Шаймиевым в качестве его помощника, исполнительного директора Фонда «Возрождение». Именно практический опыт позволяет определить основные направления в законодательной работе.

Вот мы говорили о культурном наследии. Ну как не дорожить Болгаром и Свияжском, когда столько сделано! Однако действующее федеральное законодательство не определяет приоритеты исполнения Конвенции о культурном наследии тех объектов, которые вошли в Список ЮНЕСКО. В России 30 таких объектов! Более того, мы направляли законопроект по этому вопросу в Госдуму. Убеждена, что его не направлять надо, а лоббировать, пробивать и делать это, находясь в Госдуме.

Мы говорим о том, что необходимо знание двух государственных языков — татарского и русского. Но сегодня на федеральном уровне даже учебники, которые печатаются на татарском языке, пробивают себе дорогу очень сложно. А у нас 22 региона России имеют два государственных языка. Нужны дополнения в законы, регулирующие этот важный вопрос. Много вопросов нужно решить в части усовершенствования мер социальной поддержки населения.

В этих и других вопросах могла бы в Государственной Думе принести пользу республике.

— Спасибо за беседу. Желаем, чтобы ваши планы были реализованы.

Фото: Рамиль Гали